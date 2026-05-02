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在史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世誠摯邀請下，總統賴清德於今（2）日起前往史瓦帝尼展開國是訪問，訪團一行於當地時間2日上午9時順利抵達史瓦帝尼。總統府發言人郭雅慧表示，儘管日前因為無端的外力因素，導致行程暫緩，但這影響不了台灣走向世界的意志，台灣也不會因此在世界缺席。他說，台灣與史瓦帝尼是風雨同行的堅定盟友，此行訪團將以「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」三大核心目標，在互惠共榮的路上與史國並肩前行，深化兩國人民的情誼與福祉。賴清德於今起前往史瓦帝尼展開國是訪問。考量日前類似事件對元首安全、飛航安全帶來的不確定風險，郭雅慧指出，經過國安團隊與外交部綜合評估，此次總統行程在符合國家尊嚴、國際規範及飛航安全等原則，務求國家外交任務圓滿，總統及訪團成員的安全都能受到最周全的維護，而基於訪程安全與協力的各理念相近友方默契，涉及安全規劃等部分細節，另於訪問結束後適時說明，對於史國國王以及政府團隊在這次安排上的全力協助，我國政府及人民也表達誠摯的感謝。郭雅慧指出，走向世界，和全球各國人民互動交往，是2300萬台灣人無可剝奪的天賦權利，這次訪問在一度受到外力干擾暫緩後啟動，正是展現台灣人走向世界的決心和意志，也是中華民國實踐作為國際社會一員的基本權利，我國依循以規則為基礎的各項國際規範，致力於國際社會間的互惠與共榮，這次的出訪，更是台灣與所有理念相近國家共同維護國際秩序的具體展現。郭雅慧表示，訪團在下午抵達史瓦帝尼王國後，我駐史帝尼王國大使梁洪昇及史國王室大禮官Khandlela Mdluli 登機迎接總統，史國總理戴羅素（Russell Dlamini）及外交部長戴柏莉（Pholile Shakantu）則於機梯前親迎，並陪同總統行經儀隊禮兵，總統也向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。稍晚賴清德也將與國王進行雙邊會談，共同見證《中華民國(臺灣)政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》簽署儀式及簽署聯合公報。