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▲海洋委員會國家海洋研究院與內政部國家公園署共同簽署合作備忘錄。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳璋玲致詞。(圖／國家海洋研究院提供)

▲國家海洋研究院院長陳璋玲(左2)與國家公園署署長王成機(右2)互送紀念品。(圖／國家海洋研究院提供)

海洋委員會國家海洋研究院與內政部國家公園署，於1日，在高雄市立圖書館總館，舉辦合作備忘錄簽署儀式，期導入前端科技，強化國家公園海洋治理能量，共同守護我國的藍色國土。海洋委員會國家海洋研究院與內政部國家公園署舉辦合作備忘錄簽署儀式，是由國家海洋研究院院長陳璋玲與國家公園署署長王成機共同主持，並在內政部部長劉世芳與海洋委員會副主任委員吳欣修見證下，由國家海洋研究院院長陳璋玲與國家公園署署長王成機代表簽署，完成簽約，有國家海洋研究院副院長宋欣真、海洋科學及資訊研究中心主任李孟學等人與會。國家海洋研究院院長陳璋玲表示，國家海洋研究院為落實賴清德總統推動AI新十大建設之願景，並透過智慧政府與資料治理落實數據創新，乃與國家公園署共同簽署合作備忘錄。陳璋玲說，此次合作的核心亮點，在於全面導入前瞻的海洋遙測技術、水下載具監測及精準海洋數值預報，雙方將致力於建構國家公園海域的數位孿生系統，將頂尖科研能量轉化為帶動生態進步的動能，確保數據安全與保育創新並進，此項跨機關的技術對接，象徵我國海洋守護工作正式邁向全面智慧化時代，大幅強化藍色領土的數位治理量能。陳璋玲指出，國家海洋研究院目前正積極執行「國家全海域基礎調查與大數據建置」、「台灣及南海海洋數位孿生發展」及推動「海洋總體檢與AI應用」等多項關鍵國家計畫，透過此次合作備忘錄的簽署，雙方將針對國家公園海域展開深度的科研對話與實務對接，國家海洋研究院將長期投入資源，針對國家公園海域的環境與生態進行系統性監測，並導入前瞻的海洋遙測及水下載具技術。此外，雙方將共同推動海洋數值預報與數位孿生技術的整合發展，將龐雜的觀測資料轉化為具備預警與模擬功能的深度研究成果，並為極大化資源效能，雙方更將建置跨部會的監測數據共享機制，同時結合多元媒介管道，向國人推廣海洋科學、保育文化及海域安全訊息，全面實踐海洋基本法第12條關於建立國家海洋資訊系統與共享平台之法定目標。陳璋玲並指出，跨部會合作是提升我國海洋治理專業能力的關鍵里程碑，透過國家海洋研究院前瞻的科學技術與國家公園署豐富的棲地管理實務深度接軌，能將嚴謹的科學研究轉化為具體的海洋政策指引，未來雙方將持續推動各項資源的互惠共享，透過公私部門與學術機構的緊密協作，共同守護我國的藍色國土，展現出更強韌的生命力，為我國邁向永續海洋國家奠定深厚基石。