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網紅餐廳遭檢舉虐犬！不當管教事證曝光

▲黃金獵犬們目前被帶到苗栗縣動物保護教育園區安置中。（圖／苗栗縣政府）

動防所介入調查！重罰飼主 7.5 萬並限期改善

▲苗栗縣西湖鄉網紅寵物餐廳「獵犬不打獵」店內有 10 隻可愛溫馴的黃金獵犬，近期卻遭檢舉不當管教。（圖／IG@獵犬不打獵）

避免犬隻續留高風險環境！10 隻狗狗全數緊急安置

苗栗縣西湖鄉寵物餐廳「獵犬不打獵」日前爆出虐犬疑雲，苗栗縣政府動物保護防疫所（動防所）介入調查後，確認陳姓飼主的行為已嚴重違反《動物保護法》，除了於上個月底重罰新台幣 7 萬 5000 元外，更於今（2）日採取緊急安置措施，將店內 10 隻黃金獵犬全數帶離現場，該餐廳也已暫停營業。民眾於今年 4 月 1 日提供檢舉影像，畫面涵蓋了 2023 年至 2025 年間，共 4 段紀錄（分別為 2023 年 8 月，以及 2025 年 6 月、7 月、8 月）。影像內容顯示，飼主對犬隻有拖行、牽繩鞭打、丟擲物品及腳踢等行為，明顯已逾越合理管教範圍。苗栗縣府動防所指出，此案件並非單一事件，而是長期累積的影像事證。此外，在 2025 年 12 月時，行為人的家屬就曾向台中市動物保護機關通報過相關的「誤傷」情形，當時也已由當地機關依法裁處。動防所表示，官方曾於 2026 年 1 月 19 日首度前往現場查核，當時犬隻的外觀及臨床狀況未見明顯異常。直到 4 月 2 日，針對新增的檢舉影片再度前往現勘回溯調查，犬隻的健康情形仍未出現異狀。不過，經勘驗綜合影像內容與行為態樣後研判，飼主相關的管教方式已具「持續性」與「不當性」，確實違反《動物保護法》第 5 條規定。苗栗動防所已於 4 月 28 日完成裁罰最高額度 7 萬 5000 元，並勒令限期改善，並考量現場犬隻整體健康狀況尚可，未達需緊急安置之程度，暫不予沒入。但先前沒有將狗狗們強制安置的決定，也讓一票民眾擔憂，在動保處開罰飼主後，狗狗們恐怕會繼續受到不當對待。因此考量到動物安全及後續照護風險，，除了逐隻掃描晶片外，並由獸醫師進行初步健康檢查。為避免犬隻持續暴露於不當對待的環境中，動防所已依《行政執行法》第 36 條採取緊急安置措施，這批黃金獵犬將先行送至苗栗縣動物保護教育園區安置，並視醫療量能，分批安排至特約動物醫院進行血液、影像及行為壓力評估。苗栗縣政府強調，動物保護案件將依事證嚴謹認定，作為唯一的判斷標準。後續將依醫療檢查及行為評估結果，進一步釐清犬隻受傷與受壓迫的情形；若符合相關要件，將依法辦理沒入及後續的安置作業，持續維護動物福祉。