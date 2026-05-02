台北市近期老鼠狂竄引發熱議，市府為此投放老鼠藥因應。然而台灣猛禽研究會在臉書拋出數據警告，過度依賴藥物不僅無法根除鼠患，更會無辜毒殺老鼠的自然天敵。研究團隊在過去四年間檢驗逾百隻死亡猛禽，發現高達61%體內殘留老鼠藥。其中大台北地區的鳳頭蒼鷹樣本檢出率更飆破90%，甚至有猛禽體內同時驗出五種致死藥劑，顯示環境中老鼠藥遭嚴重濫用的生態危機。
猛禽研究會直指，盲目投藥反而會讓整體老鼠族群不減反增。在廚餘與垃圾等環境食物充足的情況下，老鼠根本不會去吃毒餌。更嚴重的是，猛禽等掠食者因食物鏈累積毒素而大量死亡，導致自然界失去壓制老鼠的最後防線。
此外，目前市面上的抗凝血鼠藥僅有兩代，在毫無統籌規劃的大量投放刺激下，老鼠極易產生抗藥性，最終恐將在都市中培育出殺不死的「超級老鼠」。
要真正解決百年來的鼠患難題，唯有從環境整頓著手。猛禽研究會呼籲應徹底管控垃圾場、清除不當動物餵食點並封閉污水管線，斷絕老鼠的食物來源與通道。
針對這波滅鼠行動，環境部也出面定調，強調防範鼠患應優先落實不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住的源頭管理原則。化學殺鼠劑必須視為無計可施下的最後手段，且僅能放置於隱蔽角落與鼠餌盒內，嚴禁將大規模投藥當作常態手段，以免造成貓狗與鳥類等非目標生物無辜喪命。
針對化學防治的老鼠藥（殺鼠劑），環境部引用台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈的「用藥三守則」，1. 僅在物理防治效果有限時，才考慮使用殺鼠劑。不應將大規模投藥作為常態性的唯一防治手段，以免造成環境負擔及非目標生物（如犬、貓、鳥類）的中毒風險。2. 使用環境用藥時，必須嚴格遵守「適量投放、隱蔽角落」原則。
3. 為符合動物福利並減少後續清理困難，應盡量避免在公共開放空間使用黏鼠板，以免誤傷其他非目標動物。
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此外，目前市面上的抗凝血鼠藥僅有兩代，在毫無統籌規劃的大量投放刺激下，老鼠極易產生抗藥性，最終恐將在都市中培育出殺不死的「超級老鼠」。
要真正解決百年來的鼠患難題，唯有從環境整頓著手。猛禽研究會呼籲應徹底管控垃圾場、清除不當動物餵食點並封閉污水管線，斷絕老鼠的食物來源與通道。
針對這波滅鼠行動，環境部也出面定調，強調防範鼠患應優先落實不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住的源頭管理原則。化學殺鼠劑必須視為無計可施下的最後手段，且僅能放置於隱蔽角落與鼠餌盒內，嚴禁將大規模投藥當作常態手段，以免造成貓狗與鳥類等非目標生物無辜喪命。
針對化學防治的老鼠藥（殺鼠劑），環境部引用台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈的「用藥三守則」，1. 僅在物理防治效果有限時，才考慮使用殺鼠劑。不應將大規模投藥作為常態性的唯一防治手段，以免造成環境負擔及非目標生物（如犬、貓、鳥類）的中毒風險。2. 使用環境用藥時，必須嚴格遵守「適量投放、隱蔽角落」原則。
3. 為符合動物福利並減少後續清理困難，應盡量避免在公共開放空間使用黏鼠板，以免誤傷其他非目標動物。