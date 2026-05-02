美國總統川普1日在一場晚宴上暗示，中東軍事行動結束後，下一個目標將是「接管古巴」，同天還簽署行政命令擴大對古巴的制裁。

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CNN報導，川普1日在在佛州西棕櫚灘出席晚宴，致詞時指著台下一名友人説，「他來自一個叫古巴的地方，我們很快就會接管那裡」。

川普隨後暗示，結束中東的軍事行動後，很快就會展開對古巴的行動，在談到伊朗戰爭時也說，「我們會先完成一項任務，我喜歡把事情做完」。

川普也透露，「我們從伊朗回來的路上，會派出我們的一艘大型航空母艦——也許是世界上最大的航空母艦『亞伯拉罕·林肯』。我們會讓它開過來，停在離岸大約100碼的地方，然後他們（指古巴）會說，非常感謝，我們投降了」。

報導提到，川普1日也簽署了一項行政命令，擴大了美國對古巴政府及其附屬機構的制裁。

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物