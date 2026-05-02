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▲賴清德日前接見「史瓦帝尼王國國王特使札杜莉（Thulisile Dladla）副總理」。（圖／擷取自總統府YT）

▲林佳龍日前以賴清德特使身分訪問我國友邦史瓦帝尼王國，出席國王恩史瓦帝三世登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年慶祝活動。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

總統賴清德日前規劃出訪史瓦帝尼受阻，但今（2）日卻突在臉書上宣布，已在稍早抵達史國，震撼各界。據了解，史瓦帝尼國王特使、副總理札杜莉（Thulisile Dladla）4月底飛抵台灣，賴則於今日凌晨共同搭乘史國專機一起返回史國，相關布局「保密到家」，僅有少數高層知悉，展現堅韌的外交手腕；知情人士則強調，這次採取國際高層外交常見的「抵達後公開」模式，事前不宣布行程，以降低外力干擾風險，確保飛航與訪團安全。賴清德此行訪非可謂波折不斷，原定4月22日出訪，參加史王恩史瓦帝三世登基40週年以及史王58歲華誕慶典活動，未料，在出訪前一刻，傳出中國透過經濟威脅塞席爾、馬達加斯加、模里西斯，強行撤回賴清德專機飛航許可。總統府當時宣布「暫緩」行程，改由外交部長林佳龍擔任特使前往史國。史國國王特使、副總理札杜莉於4月30日低調搭乘史國專機飛抵台灣，並在接見中轉達史王的誠摯邀請，盼賴清德於適當時機訪問史瓦帝尼，「即便遭遇各種挑戰，也要向世界展示領空的自由和獨立性，以及整個非洲對國際法的信念與信心」，未料，賴在今日凌晨共同搭乘史國專機一起返回史國。為了確保行程圓滿，此次任務高度保密，隨行人員極度精簡，包含總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺及副秘書長趙怡翔等人，直到賴清德抵達史國，並於臉書發文，外界才得知這項「回馬槍」式的出訪計畫。對此，知情人士表示，由於先前中國曾無理阻撓，導致原訂4月22日出訪因飛航許可遭塞席爾等三國無預警取消而暫緩，這次總統府採取國際高層外交常見的「抵達後公開」模式，事前不宣布行程，以降低外力干擾風險，確保飛航與訪團安全。至於為何賴清德決定重新啟動出訪，知情人士說，主要基於三點考量：第一，走向世界是台灣人民不可剝奪的天賦權利，也是中華民國作為國際社會一員的基本權利；第二，史瓦帝尼國王與政府展現熱情邀請與全力支持；第三，台灣有責任與民主友盟共同維護國際規範與秩序，不讓任何勢力任意破壞。知情人士提到，賴清德此行向國際社會表明，台灣不會屈服，台灣人民有走向世界的權利，相較北京製造麻煩，台灣將持續作為國際秩序的捍衛者；國安官員則說，走向世界，是台灣人的天賦權利，也是台灣作為世界一員的權利，而這個訪問的目標，不僅在展現台灣人的意志，國家的意志，更在善盡共同維護國際規範與秩序的國際義務。針對相關安全事務的部署安排，國安人士表示，有包括史國在內多個理念相近友方的協力，唯基於默契與安全上必要，不會對外透露。而此次接載賴清德的史王專機，前身為華航B-18802號機，2016年退役後，先飛往德國漢堡，經過近兩年的內裝改造，2018年4月飛抵史國開始服役，而史王來台訪問，都是搭乘該機。值得一提是，史瓦帝尼與突然取消台灣航權的塞席爾、馬達加斯加、模里西斯有邦交關係，也是同屬區域組織成員，如非洲聯盟、南部非洲發展共同體等，彼此在貿易、安全與區域事務上高度合作，但在面對「台灣」與「中國」的外交選擇上，史瓦帝尼與其他三國走的是不同的路線。此外，林佳龍在4月25日抵達史瓦帝尼，參加國王恩史瓦帝三世登基40週年暨史王58歲華誕慶典，28日抵台的他，中午便會晤並午宴款待瓜地馬拉共和國公共財政部長曼高斯（Jonathan Kiril Thomas Menkos Zeissig）與次長艾瓦拉多（Débora Eunice Alvarado Franco）等一行人，20日晚間還出席台灣、海地建交70週年酒會，在不到一星期內二度飛史國，也讓涉外人員直呼說，「一星期飛兩次」。林佳龍則表示，今天陪同賴清德順利平安抵達史瓦帝尼王國，展開國是訪問行程，距離他以賴總統特使身分率團訪問史瓦帝尼王國，在完成總統交付任務後，還不到一週又再次來到友邦，這段時間，外交和國安團隊與所有相關夥伴並未停下腳步，審慎推進各項安排。林佳龍說，他要誠摯感謝恩史瓦帝三世國王與史國政府的支持，接下來的訪問行程，將透過台史雙邊在經濟、農業、生態保育、文化與婦女賦權等領域的合作項目，展現台灣的國際合作模式，以及榮邦計畫的具體成果。「如家人般的情誼、盟友般的穩固！」林佳龍說，這段歷程也讓大家更加確信，長久的台史邦誼在歷經考驗，將更顯珍貴，也更加堅定。