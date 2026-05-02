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總統賴清德原定在5月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行，最後外交部長林佳龍作為總統特使，代表我政府參與史國雙慶典，不過，賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼，引發關注。對此，台灣世曦工程顧問公司董事長、前立委鄭運鵬表示，原先他也是出訪專機的成員之一，如今賴總統順利突破封鎖，他卻在台灣看新聞，每個人的一生都有一次「被總統放鴿子的機會」。鄭運鵬表示，史瓦帝尼有許多重大工程，都是邀請台灣世曦來服務，公司有5位同仁長期駐地，無論是機場、產業園區、五星級飯店或中央銀行大樓，都是台灣世曦的作品。因此，他原先也是賴總統出訪專機的成員之一。鄭運鵬指出，原先他的行李當中，準備了要送給同仁的肉鬆、蛋黃酥等伴手禮，卻臨時被中國阻撓而取消。如今賴總統順利突破封鎖抵達，十分不容易，他卻只能在台灣看新聞，「俗話說，每個人一生，都會有一次被總統放鴿子的機會。賴祥德（賴清德），我不會屈服的，給我記住。」