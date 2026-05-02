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總統賴清德原定在4月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行。賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼。中國外交部回應，賴清德鑽進外國飛機偷溜出台灣，偷渡式鬧劇淪為國際笑柄。對此，民進黨立法委員林楚茵今（2）日透回嗆，中共「連ATA模式都看不懂」，讓全世界看笑話。中國外交部回應，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。對此，林楚茵在臉書發文指出，所謂ATA（Arrive then announce）模式，即「抵達後才宣布」，是國際外交與國安領域常見的安全機制。她並舉例，2023年美國總統拜登（Joe Biden）閃電訪問烏克蘭時，即採取類似做法，在抵達基輔後才對外公布行程，屬於國際慣例。林楚茵表示，台灣外交與國安團隊此次運用相關模式，讓賴清德順利抵達友邦，過程安全且符合國際慣例，卻遭中方批評，「這就像是流氓故意在路上設路障，看到別人運用專業機制安全避開、順利抵達目的地後，流氓反而氣噗噗地罵人為什麼不按原路走。中共是見笑轉生氣，更是地痞流氓耍無恥！」林楚茵強調，台灣走向世界的決心，不會被任何外在因素阻擋，「中共越是崩潰，就越證明中華民國台灣走在對的道路上。總統專機已經落地，中共玻璃心碎了一地，我們也只能說：專業的事情，你們真的不懂。中共潑婦罵街的發言，只是證明你們的沒知識又沒常識！」