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▲林襄的IG換上全新大頭貼，新照片走純欲路線，但不知是角度關係還是過度美肌，讓部分粉絲認不出來。（圖／林襄Threads）

▲林襄（左）剛出道時有「兇版黃捷」封號，她也曾經和黃捷本人相見歡。（圖／樂天提供）

28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄入行6年，演藝事業全方位發展，也被女粉絲視為時尚ICON，IG超過180萬人追蹤。林襄近日悄悄更換Instagram的大頭貼照片，不知是角度關係還是過度美肌，神似民進黨立委黃捷，不少粉絲認不出來是女神本人，「這是誰啊？」林襄更換官方IG大頭貼照，照片中，她剪一頭極具空氣感的漫畫瀏海，更為凸顯電眼輪廓，臉上化上大濃妝，穿圓領白色上衣入鏡，微微露出鎖骨線條和黑影深溝，不過疑似過度美顏，讓林襄變得有些失真。最新形象照曝光後，粉絲紛紛給予好評，「根本高中狀態的照片」、「許願下輩子想長這樣」、「我男友喜歡！」然而，有不少人認不出來是林襄，指照片還比較像立委黃捷，「這張照片有另外一種味道，跟本人不太像，小心那些網黑說妳去整容了」、「這是襄的妹妹嗎」、「等等我認不出了啦！」性格直率、不做作的林襄，曾經大方承認自己「沒有天然的臉」，坦承臉部動過微整形，她說20歲時戴牙套矯正8顆牙齒，一顆牙花費2萬元到2萬5千元，再加上牙套、美白貼片等費用，砸下近百萬元，嘴唇也打過玻尿酸，林襄笑言：「我的笑容很貴」、「很勵志吧！10年的差別。」至於豐滿的上圍，林襄不下一次澄清自己的雙峰是「原廠貨」，還曾經在公開活動上當場拉女記者的手「驗明正身」，她再三強調：「我（胸部）是真的，有做的我都會講！」此外，林襄也表示，自己很努力變美、減重，如飲食控管、戒糖、戒掉所有愛吃的食物，還有拚命存錢，才擁有現在自己喜歡的樣子。