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記憶體搶料大戰，通膨壓力極有可能直接反映在下一代蘋果iPhone的售價上。根據《Investopedia》，蘋果執行長庫克最新示警，記憶體供應吃緊持續加劇，對公司業務的成本衝擊將一路蔓延。美銀分析師更在報告中直接點出，為了吸收龐大的料件成本，蘋果可能在今年秋季針對摺疊機與Pro系列等高階iPhone調漲售價。這波由AI狂潮掀起的產能排擠效應，已讓蘋果財報明顯承壓。受到季節性規模效益下降與記憶體成本飆升的雙重夾擊，蘋果產品毛利率已下滑兩個百分點至38.7%，預估6月當季的整體毛利率也將從前一季的49%高點微幅下修。庫克透露蘋果正積極評估多項避險方案，包含計畫與Sandisk、美光及三星等供應商簽訂多年期長約，以確保關鍵料件的價格與供貨穩定。造成蘋果成本飆升的元凶，包含微軟、亞馬遜與Meta等超大規模業者，今年預計狂砸逾7000億美元建置AI基礎設施，並以高額溢價瘋搶記憶體產能。快閃記憶體大廠Sandisk單季營收因此年增高達251%，資料中心業務更迎來翻倍成長，帶動毛利率狂飆至78%以上。記憶體族群成為今年華爾街最驃悍的飆股。美光今年以來股價已狂漲逾85%，威騰電子與希捷科技雙雙翻倍，Sandisk更是寫下飆漲四倍的驚人紀錄。