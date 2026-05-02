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▲市長黃偉哲特別從花蓮趕回台南與現場觀眾互動，並送出菜奇鴨玩偶。(圖／南市府提供)

▲金曲歌手台南女兒、台語金曲歌后《李竺芯》以「巷仔內」展現她對家鄉細膩的觀察。(圖／南市府提供)

▲第二日人潮更多，大批歌迷湧入河樂廣場週邊享受音樂。(圖／南市府提供)

台南「運河百年戶外音樂祭」今(2)日傍晚熱鬧登場，吸引超過五萬人次共襄盛舉。今天前往花蓮大遠百行銷台南農特產的市長黃偉哲也特別趕回活動現場，與民眾同樂。黃偉哲表示，運河百年系列活動邁入第二天現場依舊湧入滿滿人潮，顯見活動卡司與整體規劃具備高度吸引力。黃偉哲指出，運河百年是難得的重要歷史節點，市府規劃一系列紀念活動，邀請全國民眾在連續假期走訪台南，體驗在地美食與文化。他也觀察到現場有來自全台各地的遊客，顯示台南觀光吸引力持續提升，更帶動周邊如神農街、海安路等熱門景點，帶動地方商機與夜間經濟發展。雖然連2天的戶外音樂祭已結束，但5/3是勞動節連假第3天，黃偉哲也請民眾不妨順道暢遊包括運河博物館、林默娘公園、1661臺灣船園區、安平情定碼頭德陽艦園區、安平古堡、安平老街等安平特色景點，不然也可走訪安平聚落探訪傳統建築，或是散步巷弄尋訪劍獅及風獅爺，發覺自己視角中「巷仔內的台南」。音樂祭第二日卡司依舊精采，「男子漢一匹」的台南子弟《阿跨面》，道地的台語氣口結合嘻哈搖滾，現場歡聲雷動；空靈系創作女生柯泯薰以歌曲「這是我的地方」，宣示自己是台南女兒，粉絲們拿出手機相互輝映；療癒女聲《吳汶芳》特地為運河百年創作的歌曲「台南百年好河」，要大家享受台南快樂慢活、如詩如畫氛圍；首次參與台南官方主辦大型活動演出的《公館青少年》，清新脫俗的男女雙主唱，獨樹一格，也吸引不少迷哥迷姐前來品味。台南女兒、台語金曲歌后《李竺芯》以「巷仔內」展現她對家鄉細膩的觀察，法式唱腔演繹台語歌「足芳足芳」除了巧妙融入台灣美食文化，也證明台語歌也可以很時尚、有趣；「拌拌咧」，更是讓曾經在人生路上跌倒的人，覺得沒關係，站起來、把塵土揮一揮再繼續下去的被安慰感。運河百年戶音樂祭越夜越熱情，在本土天團《玖壹壹》的助陣下，達到最高峰，從「鄉下來的」、「做你的格」、「來個蹦蹦」，掌聲加尖叫，安可聲不停歇，吶喊著「明天擱再來」！ 今天的活動內容多元豐富，除演唱會外，還結合展覽、市集以及光雕光影等精彩節目，適合各年齡層市民與遊客共同參與，充分展現台南作為文化城市的魅力。