竟把天橋當拍A片場地！泰國巴吞他尼府三闊區有村民投訴，當地一座行人天橋經常有人半夜潛入，聚眾拍攝成人影片，現場還發現有使用過的保險套、潤滑液以及套著保險套的茄子，讓當地人不堪其擾。
綜合泰媒Thairath、Thaiger報導，巴吞他尼府三闊區，當地一名村長波占接獲民眾通報，高速公路旁的一座天橋經常有群體聚眾拍攝色情影片，並上傳到OnlyFans等平台販售。
村長到現場勘查，發現地上遺留大量使用過的保險套及包裝、女性內褲、潤滑液、濕紙巾，還有一根套著保險套的茄子。
村長表示，是有村民在成人平台上看到相關影片向他反應，勘查後發現確有此事。由於村長每日巡視，推測相關器材與垃圾是違法集團於前一晚深夜潛入時所留下的。
副村長補充，該天橋已經沒有在使用，地理位置隱密，且有巨大告示牌遮擋視線，形成治安死角，被不法分子戲稱是「雲端摩鐵」，不只有人聚眾拍攝色情影片，還有人破壞電纜盜走銅線變賣。目前地方當局已聯合警方和高速公路管理局研議改善方案，警方也嚴正警告相關人士立即停止行為，強調在公共場所進行猥褻活動與破壞公物，必將依法嚴辦。
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村長到現場勘查，發現地上遺留大量使用過的保險套及包裝、女性內褲、潤滑液、濕紙巾，還有一根套著保險套的茄子。
村長表示，是有村民在成人平台上看到相關影片向他反應，勘查後發現確有此事。由於村長每日巡視，推測相關器材與垃圾是違法集團於前一晚深夜潛入時所留下的。
副村長補充，該天橋已經沒有在使用，地理位置隱密，且有巨大告示牌遮擋視線，形成治安死角，被不法分子戲稱是「雲端摩鐵」，不只有人聚眾拍攝色情影片，還有人破壞電纜盜走銅線變賣。目前地方當局已聯合警方和高速公路管理局研議改善方案，警方也嚴正警告相關人士立即停止行為，強調在公共場所進行猥褻活動與破壞公物，必將依法嚴辦。