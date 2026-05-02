外交慣例，並依照我國法規辦理。。



我是廣告 請繼續往下閱讀 與中華人民共和國互不隸屬。台灣身為國際社會的一員， 循國際規則出訪友邦，是台灣實踐作為國際成員的基本權利， 本是再自然不過的事。中國在過程中無理阻撓、施壓弱勢國家， 以及破壞國際規則，才是麻煩製造者。就如同國際社會先前所批判， 中國將「飛航安全武器化」，才是破壞安全穩定的做法。



外交部表示，考量元首安全及外交互動，抵達目的地後始予以公佈， 類似國際前例所在多有。總統此行一切依循國際法、國際規範、 外交慣例，並依照我國法規辦理。



外交部強調，民主自由不是挑釁， 國家間基於互惠尊重的往來合作才能帶來和平， 只有威脅與破壞規則才會傷害和平。北京當局以「不成比例」 的反應，施壓非洲國家、扭曲國際規則，為全球帶來矛盾與衝突； 誰才是麻煩製造者不言自明，其做法是無法帶來尊敬。外交部呼籲， 與其打壓台灣的國際空間，中國不如停止威嚇手段，回歸國際常軌， 才能帶來真正的和平和繁榮。



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總統賴清德原定在4月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行。賴清德今（2）日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼。中國外交部回應痛批，賴清德鑽進外國飛機偷溜出台灣，偷渡式鬧劇淪為國際笑柄。對此，外交部嚴正譴責「偷渡」說法，稱總統此行一切依循國際法、國際規範、