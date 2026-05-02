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根據英國金融時報報導，石油貿易商與頂尖分析師齊聲發出最嚴厲的警告，由於荷姆茲海峽面臨長期封鎖危機，全球原油、汽柴油與飛機燃油庫存正急速消耗，距離油市崩潰的「忍受極限點」僅剩短短一個月。能源諮詢公司Energy Aspects指出，一旦在5月底跌破關鍵水位，國際油價恐將迎來報復性飆漲，布蘭特原油極有可能狂飆至每桶150到200美元區間。美國總統川普日前向石油業高層示警，海峽封鎖的狀況極可能持續數月。貢沃（Gunvor）能源貿易集團直言，全球庫存根本沒有幾個月可拖，一旦撐到6月的極限點，各國將被迫面臨停用燃料，不只民眾加不到油，更會引發產業界在大規模埋單或歇業中做出抉擇，直接將全球經濟拖入深淵。RBC資本市場公司全球商品策略主管警告，美國最初傳達短期戰爭的樂觀訊息已徹底破滅，戰事恐將一路拖延至整個夏天。若封鎖貫穿5月，油價勢必將輕易擊穿2022年每桶139美元的歷史高點。從美國能源管理局的最新數據來看，即便美國政府每天瘋狂釋出100萬桶戰略備用油，汽油庫存仍暴跌至2.22億桶的十年同期新低。貿易商高層明言，一旦跌破2.1億桶的生死線，加上5月夏季開車旺季全面湧現的需求，全球油市將正式踏入無可挽回的危險禁區。