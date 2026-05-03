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▲太妍在去年3月開唱，成為首位登上台北大巨蛋開專場演唱會的韓星。（圖／讀者提供）

▲TWICE今年3月在台北大巨蛋演唱會一連三天舉辦演唱會，一共狂吸12萬粉絲入場，是目前的最高紀錄。（圖／Live Nation Taiwan 理想國﻿臉書）

韓國人氣女團aespa日前宣布展開2026至2027年的世界巡演，其中台灣場確定在8月11日登上台北大巨蛋舉辦，消息一出立刻引爆討論。台北大巨蛋自啟用至今不到三年，已成為國際級演出場地，至今共有8組韓國藝人已經或是將站上大巨蛋舞台開專場演唱會，從韓星破蛋第一人太妍，到一口氣開三場、創下韓星觀眾人次最高紀錄的TWICE，逐步寫下K-POP在台灣的全新里程碑。打頭陣的是少女時代隊長太妍，去年3月16日以《The TENSE》巡演成為首位登上大巨蛋開唱的韓國藝人，單場吸引約3.5萬人進場，不但被視為大巨蛋演唱會的重要起點，同時也是她生涯開過最大場的演唱會。隨後，G-DRAGON於同年11月1、2日舉辦《Übermensch Encore》，連開兩場共吸引約8萬人朝聖，成為首位在大巨蛋舉辦個人演唱會的韓國男歌手，話題與票房雙收。男團方面則由Super Junior寫下紀錄，他們在去年11月14日至16日舉辦《Super Show 10》，連唱三場共動員約9萬人，成為首個登上大巨蛋的韓國男團。接著NCT DREAM於12月6日帶來《THE DREAM SHOW 4》，延續男團熱潮。2026年開年則由TOMORROW X TOGETHER（TXT）接棒，於1月31日與2月1日連開兩場《ACT : TOMORROW》，共吸引約5萬人入場，穩固新生代男團的人氣實力。女團部分同樣聲勢驚人，由台灣女孩舒華率先帶著i-dle團員們回娘家，今年3月7日舉辦《Syncopation》，吸引約3.6萬名粉絲進場，成為首個在大巨蛋開唱的韓國女團。而同樣有台灣成員子瑜的TWICE，則緊接在後在3月20日至22日一連三天舉辦《THIS IS FOR》巡演，三場累計約12萬人次，刷新目前為止所有韓國藝人在大巨蛋的動員紀錄。在多組重量級韓星接力後，aespa將於2026年8月11日以《SYNK : COMPLæXITY》登上大巨蛋舞台，成為最新一組攻蛋的韓國藝人。隨著演出名單持續擴大，大巨蛋也逐漸成為K-POP指標場地之一，未來是否還會迎來更多頂級韓星登台，備受粉絲期待。