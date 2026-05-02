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總統賴清德原定在4月22至26日前往史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓，最後無法成行。賴清德2日透過臉書表示，他已抵達友邦史瓦帝尼。對此，中國國台辦表示，賴清德不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄，對島內民眾冷血無情，是徹頭徹尾的麻煩製造者。中國國台辦2日發布答記者問，賴清德此前因有關國家拒絕發放包機飛行許可，竄訪史瓦帝尼受挫。據報導，5月2日賴清德偷偷鑽進史瓦濟蘭的飛機竄抵史國。請問對此有何評論？國台辦發言人陳斌華回應，此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪史瓦帝尼被迫取消，但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至斯。當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。由此可見其對島內民眾冷血無情，「台獨」立場頑固，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。陳斌華説，堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。維護台海和平穩定、過上安穩富足生活，是島內民意所盼，賴清德不顧民眾安危、肆意欺騙民眾，必為廣大台灣同胞所唾棄。賴清德費盡心機炮製的所謂「外交成果」，不過是玩弄伎倆、貽笑天下。祖國必然統一大勢滾滾向前、不可阻擋。