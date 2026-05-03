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▲趙雅芝是香港第一部電視劇版《倚天屠龍記》的女主角之一，因此劇大紅，堪稱「最美周芷若」的始祖。（圖／摘自微博）

▲趙雅芝年過70外表仍凍齡，紅遍華人區數十年，年輕時參加港姐選美卻並非當屆冠軍。（圖／翻攝自趙雅芝微博）

▲鄺美雲是港姐亞軍出身，曾經在台港樂壇的紅牌歌手，推出過〈唇印〉等名曲，現在據傳身價是5億港幣。（圖／摘自 IG@occasionsapac）

▲張曼玉近年來過著一個人自由自在的生活，影迷不時可以見到她的最新丰采。（圖／摘自 張曼玉粉絲聯盟微博）

香港小姐不僅是備受華人區關注的選美盛事，也是主辦單位TVB發掘亮麗新秀的重要管道。不過並非拿下冠軍的佳麗才會最紅，過去好幾位與港姐后冠錯過的參賽者，日後都在演藝界取得比當屆冠軍更出色的成績，包括成為國際影后的張曼玉、華人演藝圈的「不老傳奇」趙雅芝、曾唱紅〈唇印〉等歌曲據傳身價5億港幣的鄺美雲，堪稱最威的非港姐冠軍。目前一般所指的港姐選美，多半是稱TVB接手主辦之後的賽事，在TVB成為主辦單位前，也曾經有不同單位舉辦的港姐選拔，都沒像TVB主辦的選美能成為全城關注的話題。而TVB接手的第一屆，發掘出了一位華人演藝界的傳奇紅星：趙雅芝。她當年才19歲，在泳裝環節明顯緊張，機智問答的表現受到影響，最終無緣前三甲。趙雅芝在選完港姐之後先當了兩年空姐，才正式加入TVB，沒幾年已經是頗受重用的小旦。1978年TVB首度將金庸名著《倚天屠龍記》拍成劇集，台內兩大當家花旦黃淑儀、汪明荃一前一後分飾殷素素與趙敏，鄭少秋飾演的張無忌有4位女子和他發生感情牽扯，最早登場的周芷若，TVB大膽重用還算新秀的趙雅芝，結果她的美貌果然贏得全港觀眾青睞，被讚是「書中人物走出來」，支持她和鄭少秋配對的觀眾竟然和當家一姐汪明荃配鄭少秋的粉絲不相上下，讓她迅速成為TVB最新當家花旦，之後與周潤發合作的《上海灘》更是風靡華人區。趙雅芝很早就結婚、生子，與首任丈夫黃漢偉婚變鬧得沸沸揚揚，形象也受到影響，之後她嫁了同樣姓黃的黃錦燊，赴港來台開拓新市場，以《京華煙雲》、《戲說乾隆》等劇成為台灣影迷的最愛，之後更主演了《新白娘子傳奇》從台灣紅到中國大陸，靠這齣戲至今仍在當地擁有極為崇高的地位，而她的外表凍齡程度，堪稱演藝圈奇蹟，年過70還只像快40，成為永遠的神話。趙雅芝參選的9年之後，港姐選出梁韻蕊、鄺美雲、寇鴻萍成為前三甲，不同於寇鴻萍只在演藝圈短短幾年就退出、梁韻蕊以拍電影為主，鄺美雲很早就確定是要往樂壇發展，她的聲音有一種成熟、優雅的貴婦味，在香港樂壇很快佔有一席之地，來台灣出國語專輯剛開始雖然有〈堆積情感〉等好歌，卻未能大紅大紫，直到1993年演唱了國語版〈容易受傷的女人〉才終於在台灣大紅，乘勝追擊的〈唇印〉更是個人代表作。鄺美雲最為人津津樂道的是曾與呂良偉結婚，隔年就離異。她後來成為珠寶鑑定師，又成為成功的企業家，更靠著精準的投資眼光，為自己累積了豐厚的身家，據傳約有5億港幣（約合台幣20億），是演藝界的富婆，目前也有中國政協委員、港區人大代表等身分，雖然沒嫁入豪門，靠自己就過著豪門貴婦的生活。鄺美雲的下一屆港姐選美，上演了讓觀眾意外的結果：一路氣勢領先、備受看好的張曼玉，在最後關頭僅拿下亞軍，冠軍由楊雪儀獲選。不過兩人幾乎同期進電影圈，張曼玉的星運強過楊雪儀非常多，很快就成了港片中常見的漂亮花瓶，產量高、知名度也持續飆升。但她並沒有甘於做花瓶，還是不忘努力磨演技，以《三個女人的故事》、《不脫襪的人》分別拿下金馬獎與香港電影金像獎影后，後來更以《阮玲玉》、《錯的多美麗》拿下柏林與坎城影后，是華人女星在國際影展最受推崇的代表。張曼玉曾和爾冬陞交往好幾年，之後與商人宋學祺也差點就要結婚，最後卻是與法國名導阿薩亞斯結了婚，儘管4年後就離異，兩人仍然合作了《錯的多美麗》，成為她奪得坎城影后的代表作。張曼玉表示這段婚姻讓她明白自己根本不需要結婚，後來她只談戀愛、別沒有要再度走進婚姻，近年來則過著一個人很自在的生活，不時會將生活點滴發布在社群網站上，粉絲們仍能見到她的最新丰采。