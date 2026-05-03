五一勞動節3天連假今（3）日進入最後一天，許多人都想把握最後假期來個輕鬆的一日遊，卻又找不到想去的景點嗎？2026 年農場景點排行榜或許能成為您的救贖！說到農場，很多人瞬間就會想起清境農場、武陵農場，但其實最強的農場並不需要跋山涉水就能到達。根據觀光署最新統計資料，2026 年暫居最強農場寶座的是位於桃園大溪的「大溪月眉休閒農業區」，短短 2 個月內便吸引超過 44 萬人次參訪。當地不僅能體驗 DIY 染布等體驗，還有絕美落羽松、螢火蟲爆發，玩上一整天都不會無聊！

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2026年台灣農場景點觀光人次排行（統計期間1至2月）

第1名：桃園市 大溪月眉休閒農業區，44萬2781人次。
第2名：桃園市 觀音蓮花園休閒農業區，32萬8510人次。
第3名：南投縣 清境農場，13萬0705人次。
第4名：南投縣  九九峰動物樂園，10萬4609人次。
第5名：台中市 武陵農場，7萬0116人次。
第6名：台中市 福壽山農場，6萬2117人次。
第7名：新竹縣 綠世界生態農場，6萬0290人次。
第8名：台南市 走馬瀨農場，5萬7039人次。
第9名：苗栗縣 飛牛牧場，4萬3828人次。
第10名：台東縣 金針山休閒農業區，5100人次。

2026 年台灣最強農場換人了！桃園雙雄激烈競爭中

根據觀光署公布的國內遊憩景點遊客人數統計，在台灣農場的景點類別當中，2026 年 1 至 2 月暫居「最強農場」之位的是位於桃園市大溪區的「大溪月眉休閒農業區」，兩個月內共吸引 44 萬 2781 人次造訪；而第二名同樣位於桃園，是觀音區的「蓮花園休閒農業區」，而大家熟知的武陵農場，僅排在第五名的位置。

▲大溪月眉休閒農業區從 2022 年開始進行系統化的品牌經營，成功結合當地多個景點以及多間業者，打造出一個完善的觀光聚落。（圖／大溪月眉休閒農業發展協會）
▲大溪月眉休閒農業區從 2022 年開始進行系統化的品牌經營，成功結合當地多個景點以及多間業者，打造出一個完善的觀光聚落。（圖／大溪月眉休閒農業發展協會）
事實上，桃園觀音的「蓮花園休閒農業區」從 2022 年起，連續好幾個年度都稱霸最強農場寶座。但到了 2026 年初，卻遭到同在桃園的「大溪月眉休閒農業區」超車，兩地相差高達 10 萬多人次，且與後方其他對手的差距更大。若依照這樣的趨勢發展，大溪月眉休閒農業區非常有機會穩坐新一代的最強農場。

▲大溪月眉休閒農業區觀光指南。（圖／大溪月眉休閒農業發展協會）
▲大溪月眉休閒農業區觀光指南。（圖／大溪月眉休閒農業發展協會）
絕美落羽松、DIY 手作玩不停！月眉休閒農業區亮點一次看

究竟大溪月眉休閒農業區有何魅力，能站上最強農場的位置呢？事實上，它就位於大溪老街轉個彎的地點，從 2022 年開始進行系統化的品牌經營，成功結合當地各式特色，打造出一個完善的觀光聚落，大溪月眉休閒農業區核心亮點包含：

歷史人文與食農教育：除了能欣賞大漢溪河床的絕美河階地形，國定古蹟「李騰芳舉人古宅」也座落於此，保留了傳統的農村文化。現場提供食農教育與各種工作坊，遊客可體驗花卉組盆、蝶豆花染布等多樣化的 DIY 活動。

▲大溪月眉休閒農業區現場有提供食農教育與各種工作坊，遊客可體驗花卉組盆、蝶豆花染布等多樣化的 DIY 活動。（圖／農業易遊網）
▲大溪月眉休閒農業區現場有提供食農教育與各種工作坊，遊客可體驗花卉組盆、蝶豆花染布等多樣化的 DIY 活動。（圖／農業易遊網）
絕美落羽松秘境：騎著單車沿月湖路漫遊，便能抵達「月眉人工濕地生態公園」。園內種植了 300 棵落羽松，每逢秋冬時節由綠轉黃、轉紅，景色如詩如畫。每年 11 月至隔年 2 月舉辦的「月眉濕地落羽松季」，更是吸引無數遊客朝聖。

▲月眉人工濕地生態公園內種植了 300 棵落羽松，每逢秋冬時節由綠轉黃、轉紅，景色如詩如畫。（圖／桃園水務局）
▲月眉人工濕地生態公園內種植了 300 棵落羽松，每逢秋冬時節由綠轉黃、轉紅，景色如詩如畫。（圖／桃園水務局）
全台最長雙塔懸吊式吊橋：繼續往前走可抵達全長 419 公尺的「中庄吊橋」，可以抗十七級強風，安全性極有保證，又能體驗過橋的刺激感。

▲全長 419 公尺的「中庄吊橋」，是全台彎最長雙塔懸吊式吊橋。（圖／桃園水務局）
▲全長 419 公尺的「中庄吊橋」，是全台彎最長雙塔懸吊式吊橋。（圖／桃園水務局）
山豬湖生態園區：過了中庄吊橋之後，便能抵達「山豬湖生態園區」，該地擁有豐富的植物、鳥類與昆蟲生態系，4 月份甚至還能看見大量螢火蟲現身。

▲「山豬湖生態園區」，擁有豐富的植物、鳥類與昆蟲生態系，4 月份甚至還能看見大量螢火蟲現身。（圖／桃園水務局）
▲「山豬湖生態園區」，擁有豐富的植物、鳥類與昆蟲生態系，4 月份甚至還能看見大量螢火蟲現身。（圖／桃園水務局）
美食與大漢溪夜景：玩累了，山豬湖附近有土雞城等各種餐廳可供大快朵頤；到了夜晚，還能欣賞大溪橋點亮後的超美大漢溪夜景。

▲到了夜晚，還能欣賞大溪吊橋點亮後的超美大漢溪夜景。（圖／觀光署）
▲到了夜晚，還能欣賞大溪吊橋點亮後的超美大漢溪夜景。（圖／觀光署）
鳳飛飛故事館：如果您是「帽子歌后」的粉絲，周邊的鳳飛飛故事館絕對不能錯過。館內展示了一代歌后的一生事蹟，以及她對家鄉大溪的獨特記憶。

▲鳳飛飛故事館也在「大溪月眉休閒農業區」附近。（圖／大溪月眉休閒農業發展協會）
▲鳳飛飛故事館也在「大溪月眉休閒農業區」附近。（圖／大溪月眉休閒農業發展協會）

總結來說，大溪月眉休閒農業區不像其他農場只是單打獨鬥，而是將整個區域進行了完整的整合，打造出豐富的一日遊聚落。加上外地遊客能透過國道三號輕鬆抵達的交通優勢，也難怪它能成功躍升為台灣的最強農場！


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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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