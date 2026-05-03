隨著市場對伊朗戰爭議題反應平淡，再加上多數科技大廠公布亮眼財報，美股標普500指數、那斯達克指數週五（1日）創下歷史新高。儘管同時面臨油價飆升與聯準會（Fed）立場轉趨鷹派的壓力，投資人下週將寄望於新一批財報及最新的就業數據，以推動韌性十足的美股漲勢繼續走高。
根據路透社報導，在經歷了長達一個月、針對中東戰爭經濟影響擔憂的強勁反彈後，美國主要股指本週收於歷史新高。出色的企業獲利表現支撐了美股的看漲情緒，並抵銷了其他的市場阻力。
標普500指數與以科技股為主的那斯達克指數，在4月均創下自2020年以來最大單月漲幅。標普500指數在4月上漲超過10%，那斯達克指數則飆升超過15%，兩大指數在週五開啟5月交易時均錄得漲幅。
愛德華瓊斯（Edward Jones）高級全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示：「我們一方面看到獲利快速增長，另一方面則面臨油價和債券殖利率的上行壓力。我們在4月已經大幅反彈，因此，隨著這種多空拉鋸的演變，我們可能會進入一段盤整期。」
儘管基準布蘭特原油價格一度突破每桶120美元並創下四年新高，本週股市基本上無視了油價的再度飆升。由於美以與伊朗之間長達兩個月的戰爭切斷了主要石油供應，能源市場情緒隨之劇烈波動。雖然停火協議促成了股市的反彈，但中東局勢的持續緊張仍讓投資人保持警惕。
LPL Financial首席股票策略師布赫賓德（Jeff Buchbinder）表示：「隨著時間推移，經濟風險也在增加。如果一兩個月後，布蘭特原油仍維持在120美元以上，且封鎖依然存在、炸彈仍在落下，那情況將與我們現在所看到的截然不同。」
另一個重磅財報週
標普500指數中有超過100家公司將於下週發布業績，市場正處於財報季的核心階段。據 LSEG Data & Analytics獲利與股票研究主管迪隆（Tajinder Dhillon）數據，截至週五，標普500指數第一季獲利預計年增27.8%，將創下自2021年第四季以來最高成長率。
本週，投資人工智慧（AI）基礎設施的巨頭公司發布了財報，市場反應不一。Google母公司Alphabet週四股價飆升，主因是雲端運算增長強勁；而微軟（Microsoft）與Meta則因表現較平庸導致股價走低。
下週預計發布財報的知名公司包括數據分析公司 Palantir、娛樂巨頭華特迪士尼（Walt Disney）以及連鎖餐飲麥當勞（McDonald's）。
此外，晶片製造商超微（AMD）的業績也將成為焦點，考量到其與其他半導體公司近期驚人的股價漲幅。自3月底以來，AMD股價已飆升逾 80%，而費城半導體指數則上漲了約48%。
JonesTrading首席市場策略師奧羅克（Michael O'Rourke）指出，「這個族群正主導著市場走勢與交易情緒，任何獲得的數據點都將非常重要。」
降息希望轉淡 就業數據成焦點
據路透社截至週五的經濟學家調查，預計5月8日發布的4月非農就業報告將顯示增加 6 萬個工作崗位。這雖然低於3月增加的17.8萬個，但較2月份就業人數大幅下降的情況有所改善。
布赫賓德表示：「就業市場增長緩慢，但仍展現出韌性。」週四（30日）的數據也顯示，在AI支出熱潮帶動企業設備投資下，美國第一季經濟增長有所加速。
新的就業數據發布之際，跡象顯示對股市有利的降息政策今年可能更難實現。本週的聯準會會議揭露了內部意見意外分歧，三名理事對政策聲明中的措辭表示反對，認為其未能充分考慮到可能需要升息的通膨風險。
這種鷹派轉向，加上油價飆升，將美國國債殖利率推升至一個月高點。廣受關注的10年期美債殖利率週五晚間約為4.38%。較高的殖利率可能會給股市帶來問題，包括轉化為消費者和企業更高的借貸成本。
庫爾卡法斯表示：「10年期美債殖利率一旦超過4.5%，肯定會引起更多投資者的注意。屆時，投資者可能會開始重新思考估值，並變得更加擔心。」
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標普500指數與以科技股為主的那斯達克指數，在4月均創下自2020年以來最大單月漲幅。標普500指數在4月上漲超過10%，那斯達克指數則飆升超過15%，兩大指數在週五開啟5月交易時均錄得漲幅。
愛德華瓊斯（Edward Jones）高級全球投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）表示：「我們一方面看到獲利快速增長，另一方面則面臨油價和債券殖利率的上行壓力。我們在4月已經大幅反彈，因此，隨著這種多空拉鋸的演變，我們可能會進入一段盤整期。」
儘管基準布蘭特原油價格一度突破每桶120美元並創下四年新高，本週股市基本上無視了油價的再度飆升。由於美以與伊朗之間長達兩個月的戰爭切斷了主要石油供應，能源市場情緒隨之劇烈波動。雖然停火協議促成了股市的反彈，但中東局勢的持續緊張仍讓投資人保持警惕。
LPL Financial首席股票策略師布赫賓德（Jeff Buchbinder）表示：「隨著時間推移，經濟風險也在增加。如果一兩個月後，布蘭特原油仍維持在120美元以上，且封鎖依然存在、炸彈仍在落下，那情況將與我們現在所看到的截然不同。」
另一個重磅財報週
標普500指數中有超過100家公司將於下週發布業績，市場正處於財報季的核心階段。據 LSEG Data & Analytics獲利與股票研究主管迪隆（Tajinder Dhillon）數據，截至週五，標普500指數第一季獲利預計年增27.8%，將創下自2021年第四季以來最高成長率。
本週，投資人工智慧（AI）基礎設施的巨頭公司發布了財報，市場反應不一。Google母公司Alphabet週四股價飆升，主因是雲端運算增長強勁；而微軟（Microsoft）與Meta則因表現較平庸導致股價走低。
下週預計發布財報的知名公司包括數據分析公司 Palantir、娛樂巨頭華特迪士尼（Walt Disney）以及連鎖餐飲麥當勞（McDonald's）。
此外，晶片製造商超微（AMD）的業績也將成為焦點，考量到其與其他半導體公司近期驚人的股價漲幅。自3月底以來，AMD股價已飆升逾 80%，而費城半導體指數則上漲了約48%。
JonesTrading首席市場策略師奧羅克（Michael O'Rourke）指出，「這個族群正主導著市場走勢與交易情緒，任何獲得的數據點都將非常重要。」
降息希望轉淡 就業數據成焦點
據路透社截至週五的經濟學家調查，預計5月8日發布的4月非農就業報告將顯示增加 6 萬個工作崗位。這雖然低於3月增加的17.8萬個，但較2月份就業人數大幅下降的情況有所改善。
布赫賓德表示：「就業市場增長緩慢，但仍展現出韌性。」週四（30日）的數據也顯示，在AI支出熱潮帶動企業設備投資下，美國第一季經濟增長有所加速。
新的就業數據發布之際，跡象顯示對股市有利的降息政策今年可能更難實現。本週的聯準會會議揭露了內部意見意外分歧，三名理事對政策聲明中的措辭表示反對，認為其未能充分考慮到可能需要升息的通膨風險。
這種鷹派轉向，加上油價飆升，將美國國債殖利率推升至一個月高點。廣受關注的10年期美債殖利率週五晚間約為4.38%。較高的殖利率可能會給股市帶來問題，包括轉化為消費者和企業更高的借貸成本。
庫爾卡法斯表示：「10年期美債殖利率一旦超過4.5%，肯定會引起更多投資者的注意。屆時，投資者可能會開始重新思考估值，並變得更加擔心。」