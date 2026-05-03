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▲林依晨新電影《三心兩意》在上映前一晚突然宣布於五一連假檔期撤檔，將換日期重新上映。（圖／翻攝自百度百科）

女星林依晨和張藝凡主演的中國電影《三心兩意》原定要在中國五一連假檔期5月1日上映，想不到卻於4月30日緊急宣布撤檔，引發熱議。主要原因是該片主打女性互助的軟題材，比不過同期上檔的大片《穿著prada的惡魔2》、《寒戰1994》的熱度，院線排片率僅2%，片商「光線影業」才決定即時止損，換其他檔期上映，但目前新上映日尚未公布。電影《三心兩意》劇情大綱講述林依晨飾演的正宮與張藝凡飾演的小三，從立場各異到雙方逐漸產生共鳴，甚至走向互助的情感類故事。主演群為了宣傳電影，早就在5月1日前出席多次宣傳活動，怎料電影上映前夕，突然被緊急撤檔，讓本來已經準備好包場的影迷們頗為不滿，粉絲也紛紛替演員抱不平，認為片商不負責任。對此，片商光線影業於4月30日發布道歉聲明：「我們電影將重新選擇檔期與觀眾見面，在此向所有觀眾朋友及影院同仁致以歉意。一心一意的誠摯之作，希望等待一個更好的相遇時間。」據悉，《三心兩意》主要換檔原因與排片率太低有關。《三心兩意》口碑場票房僅78萬人民幣（約新台幣361萬元），與其他大片，如《穿著prada的惡魔2》、《寒戰1994》的破千萬人民幣票房相比，顯然是相差甚遠，因此排片率只剩2%；多數電影院都將場次留給熱門電影，片商才臨時決定換檔。除了《三心兩意》外，范丞丞主演的《千金不換》和高圓圓主演的《森中有林》也面臨相同處境，全都臨時宣布從五一連假撤檔。