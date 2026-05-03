今（3）日是勞動節連假第3天，氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今日傍晚梅雨季首波鋒面影響台灣，中部以北、南部有局部雷雨或短暫雨，一路影響至下週三（6日）晨。而下周六將有梅雨季第2波鋒面，到時天氣將再次轉變。
梅雨季首波鋒面來了！今入夜中部以北、南部轟雷雨
氣象專家吳德榮表示，今晨鋒面雲系在華南，臺灣無降水回波，各地無降雨。截至4：52各地區平地最低氣溫約在18至21度。最新歐洲模式模擬顯示，今日晴時多雲，白天熱如夏，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。傍晚「梅雨季（5、6月）」首波鋒面到、影響至下週三（6日）晨。
受到鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意「雷擊、強風、瞬間強降雨」的發生。各地氣溫降，北臺轉涼。今日各地區氣溫如下：北部19至33度、中部21至34度、南部21至36度、東部18至34度。
下周三、四短暫回暖！梅雨季第2波鋒面接力襲台
吳德榮指出，週三上午起至週四（7日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。週五（8日）在另一鋒面前的暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。
進一步觀察發現，週六、週日（9、10日）受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。下週一、二（11、12日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象專家吳德榮表示，今晨鋒面雲系在華南，臺灣無降水回波，各地無降雨。截至4：52各地區平地最低氣溫約在18至21度。最新歐洲模式模擬顯示，今日晴時多雲，白天熱如夏，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。傍晚「梅雨季（5、6月）」首波鋒面到、影響至下週三（6日）晨。
受到鋒面影響，中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率，應注意「雷擊、強風、瞬間強降雨」的發生。各地氣溫降，北臺轉涼。今日各地區氣溫如下：北部19至33度、中部21至34度、南部21至36度、東部18至34度。
吳德榮指出，週三上午起至週四（7日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉、氣溫漸升，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。週五（8日）在另一鋒面前的暖氣團內，各地晴時多雲、熱如夏；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。
進一步觀察發現，週六、週日（9、10日）受「梅雨季」第2波鋒面影響，天氣轉變。下週一、二（11、12日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。由於各國模式末期模擬並不一致，且將持續調整，應繼續觀察。