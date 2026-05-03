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▲ibon發布道歉聲明，強調已經啟動懲處程序，調職該名小編。（圖／翻攝自Threads＠ibontw）

▲CORTIS是去年才出道的5人男團，成員趙雨凡（左1）是台灣人。（圖／翻攝自AAA直播YouTube）

連鎖超商系統ibon官方帳號近日在Threads發生失言爭議，一名網友發文詢問「最討厭的K-pop團」時，官方竟留言附和：「大家異口同聲說一樣的團，按愛心按不完了」。由於該篇貼文下方多數留言都在抨擊CORTIS，因此ibon小編此舉被認為是在跟著霸凌該團體。對此，ibon官方帳號昨（2）日晚間發文致歉，強調已將該名社群人員調職並懲處。近日有網友在Threads發起討論串「說一個你最討厭的K-pop團」，吸引不少人留言回應，其中包含許多韓團CORTIS的黑粉，結果ibon小編也現身附和：「大家異口同聲說一樣的團，按愛心按不完了」。小編雖未直接點名哪些團體，但還是被認為是在跟著霸凌CORTIS，該留言也引起CORTIS的粉絲注意，紛紛留言砲轟ibon小編自以為幽默、失言。對此，ibon官方帳號昨晚發文道歉，「經內部查核，該內容係由相關社群人員於帳號操作過程中，因嚴重缺乏專業判斷與風險意識所導致。該言論僅代表其個人不當發言，絕不代表ibon之品牌價值觀與官方立場。對於此事件造成歌迷、相關人士及社群大眾的不適與困擾，我們深感抱歉。」ibon也強調，目前內部已正式啟動懲處程序，並對相關人員進行職務調離處置，「後續我們將全面強化社群帳號管理機制、審核流程與團隊專業倫理教育，確保類似損害社群互信與品牌信任之事件不再發生。」網友見狀則紛紛留言討論，有部分民眾認為，ibon小編的留言沒點名特定團體、不用道歉，但也有民眾認為，這是職業道德的問題，跟小編是不是真的討厭CORTIS無關，「留言區說不用道歉的人有啥問題，今天根本不是誰喜歡誰討厭CORTIS，而是ibon作為官方帳號，本來就不應該有這種私人立場」、「看到有人說這叫太敏感，真的覺得某些人的標準寬鬆到令人佩服，這不是敏不敏感的問題，這是最基本的職業道德跟尊重」。目前引發爭議的那篇Threads貼文已被刪除，ibon小編的留言也看不到了。而CORTIS是由韓國HYBE旗下公司BIGHIT MUSIC於2025年推出的5人男子音樂團體，成員JAMES（趙雨凡）是台灣人，出道曲〈GO!〉去年在台灣掀起熱潮，CORTIS也有現身在高雄舉辦的AAA頒獎典禮上表演，還獲頒「Best Performance」（最佳表演獎）。