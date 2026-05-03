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在美國與伊朗談判陷入停滯之際，伊朗國會即將通過一項法律，規範荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航行，其中包括對特定船隻的限制措施。根據伊朗國營媒體「新聞電視台」（Press TV）、安納杜魯新聞社等媒體報導，伊朗國會副議長尼克扎德（Ali Nikzad）表示，伊朗已準備好一份規範荷姆茲海峽航行的草案，該草案規定「絕不允許以色列船隻通過荷姆茲海峽」，而來自「敵對國家」（很可能是指涉美國）的船隻，除非對戰爭相關損失進行賠償，否則將被拒絕發放通行許可。他補充說，其他船隻必須根據國會即將通過的法律獲得伊朗授權後方可通行，並指出該立法將符合國際法及鄰國權利。尼克扎德說道，「我們不會放棄在荷姆茲海峽的權利，船隻通行將不再與戰前相同。」他將伊朗對海峽的管理提議描述為「與石油工業國有化同等重要」。美國與以色列於2月28日針對伊朗核計畫及「迫在眉睫的威脅」對其發動戰爭，引發德黑蘭對海灣地區美國盟友的報復，並導致全球石油與天然氣運輸要道荷姆茲海峽關閉。經巴基斯坦調停，雙方於4月8日宣布停火，隨後於4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行談判，但未達成協議。雖然目前休戰協議依然有效，但永久結束衝突的努力仍在持續。美國總統川普（Donald Trump）1日表示：「伊朗目前提出的協議，並非我們所需要的那種協議。」