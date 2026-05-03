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5/4天赦日罕撞土地婆生日！最強轉運+最強斬小三日

▲2026年國曆5月4日（農曆三月十八）是春末的天赦日，同時也是土地婆聖誕。（圖／記者李政龍攝）

天赦日是什麼？2026天赦日有哪幾天？

▲天赦日被視為一個相當重要的日子，在天赦日當天神明給予眾生悔改機會，特別恩准只要在天赦日，誠心向上天懺悔自身所犯下的罪孽、祈求神明原諒，就有機會重獲新生脫胎換骨。（圖／三陽玉府天宮-龍井天公廟臉書）

土地婆是誰？被封小三剋星：專斬爛桃花

▲土地婆掌管家宅平安、財庫穩固、夫妻和諧，常被視為女性的守護神與求子、保順產的對象。（圖／取自命理師謝沅瑾老師臉書）

天赦日怎麼拜？補財庫法、供品、吉時、禁忌

▲「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，當天百無禁忌，唯一要特別注意的是「不可殺生」，以順應上天好生之德。（圖／楊登嵙提供）

土地婆生日拜法一次看！祈福拜法、供品攻略

▲土地婆聖誕祭拜時，供品可選擇女性化妝用品，準備未拆封的化妝品、保養品、香水等，讓土地婆青春永駐。（圖／取自pixabay）

2026第二個天赦日將於明（4）日到來，《NOWNEWS今日新聞》整理天赦日怎麼拜、土地婆生日怎麼拜等資訊，包括拜拜補財庫方法、最靈驗拜拜吉時、供品與禁忌等，帶領讀者快速讀懂。2026年國曆5月4日（農曆三月十八）是春末的天赦日，以往的天赦日按例都可以前往寺廟上香許願或者是在家煮錢水，但這次的天赦日比較不一樣，由於和土地婆聖誕同日，更加深了對於「家運平安」這件事情的護佑。「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、祈求神明原諒的重要時機，象徵上天開恩赦罪，適合懺悔過往、祈求寬恕，對於有長期不順、久病不癒或官司糾紛等狀況的人，有助轉運解厄。每年天赦日約5至7天，2026年共有6次，分別是3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日與12月16日，其中5月4日是農曆年後第二個天赦日。土地婆又稱「土地媽」、「福德夫人」，如同地方的「賢內助」和「家庭守護神」，專注於守護家宅平安、財庫穩固、夫妻和諧，並特別庇佑女性與兒童，也常被視為女性的守護神與求子、保順產的對象。土地婆又是祈求斬爛桃花、招正緣，家庭圓滿的守護神，有一說祂手上有把能「扇走小三」的扇子，因此也被稱為「正宮救星」或「小三剋星」。5月4日天赦日最佳祭拜時間為當天清晨5點至下午3點，供品可準備清茶、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕及各式金紙等，並搭配手寫懺悔文。祭拜時需清楚稟報姓名、生辰與住址，誠心念出懺悔內容，祈求赦罪與轉運，最後再焚化金紙與懺悔文，象徵將過往不順一併化解。天赦日當天百無禁忌，唯一要特別注意的是「不可殺生」，以順應上天好生之德，當天建議多說好話、多行善事。此外，不少民眾會在家門口焚香，或前往廟宇祭拜祈福，但建議完成懺悔後，再進行補財庫、求好運，被視為「事半功倍」，有望帶動整體運勢提升。只要誠心向土地婆祈願，稟報姓名、住址和心願，誠心祈求家運平安、斬斷爛桃花、增進夫妻感情、求子、守財等，只要平日行善，土地婆通常都願意幫忙，尤其有小三小王困擾的信眾家庭，或者是家庭因金錢爭吵不休，還是有其他妯娌婆媳問題，選天赦日這天又同時是土地婆聖誕，向土地婆秉告會處理的特別靈驗。土地婆聖誕祭拜供品則建議可準備「甜食與糕點、女性化妝用品、花束與金紙」等類型，只要簡單三樣即可，供品不必太過複雜，誠心最重要，準備一份水果、幾樣甜點和鮮花，就是很好的心意。甜食與糕點：準備發糕、蛋糕、湯圓、麻糬等，象徵步步高升、早生貴子，日子越過越甜。女性化妝用品：準備未拆封的化妝品、保養品、香水等，讓土地婆青春永駐，供奉後帶回自己用更能得到土地婆的加持，越用越美。花束與金紙：選用香氣濃郁的香水百合、鬱金香或玫瑰等，搭配「土地公金」或專用金紙。