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曾沛慈因參加《乘風2026》（又稱浪姐）翻紅，她在團體中具有超強領導能力，還能把不會唱歌的團員教到會，在第三次公演小考中，曾沛慈的團隊拿下最高分，她事後接受訪問時說，「擁抱自己一下好了，因為覺得我好像是個不錯的隊長！」讓許多粉絲看哭，大讚曾沛慈不只會誇獎隊員，也會給自己肯定，這份自信比她的歌聲更有魅力。曾沛慈在第三次公演小考中依舊發會穩定的歌聲，還手把手教團隊中不擅長唱歌的張慧雯，最後不負眾望拿下第一名的成績，事後評審大誇她功不可沒，她則是用眼神與手勢示意，是團員們的努力與天賦。在接受玩評審的表揚之後，曾沛慈直呼當下手一直在抖，但能拿到好成績非常開心，「擁抱自己一下，因為我好像是個不錯的隊長，心裡就希望，正式公演時可以延續這個好成績，不想那麼多，就只想在台上盡情地享受。」許多粉絲看完曾沛慈的發言，都認為她的自信是最有魅力的地方，不是一昧的誇獎團員，也能認可自己真的做得很棒，不過度謙虛，「沛慈領導能力真的很強」、「好像上沛慈的大師課」、「沛慈也知道自己好棒」。