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▲▼瑄瑄（上）和田曦薇（下）一樣，都擁有水汪汪大眼與小巧臉蛋。（圖／瑄瑄IG@aries___18、微博@娛大蜀黍）

▲瑄瑄不只是小龍女，還同時是電豹女與桃氣女孩。（圖／瑄瑄IG@aries___18）

近日有網友在Threads分享中職場邊畫面，一名啦啦隊女孩因神似陸劇《逐玉》女主角田曦薇引發關注，影片吸引逾16萬人觀看，讓粉絲興奮直呼「台灣有自己的田曦薇」。而該女孩為味全龍啦啦隊「小龍女」成員瑄瑄，年僅23歲，她還同時是職籃啦啦隊電豹女、與職排啦啦隊桃氣女孩的一員，IG有14萬粉絲追蹤。一名網友1日在Threads發文，貼出一段瑄瑄坐在球場邊跟粉絲揮手打招呼的影片，直呼：「這位女孩怎麼那麼可愛啊」。只見瑄瑄擁有圓滾滾大眼和白皙的皮膚，笑容還十分靦腆害羞，讓大家看了都不禁留言：「好清純的臉」、「真的好美」，甚至有粉絲認為她長得很像陸劇女神，笑說：「我大台灣也有自己的田曦薇」。該篇Threads目前已吸引超過16萬人次瀏覽、9千多人按讚，大家也紛紛想了解更多瑄瑄的資訊。根據味全龍球團介紹，瑄瑄本名邱怡瑄，今年才23歲，身高160公分、體重45公斤，生日是4月18日牡羊座。她在2023年至2025年間，先後加入啦啦隊電豹女、小龍女、桃氣女孩成為練習生，憑藉可愛電眼和舞蹈實力，從2024年開始，陸續在3支隊伍中轉正，人氣越來越旺，目前依舊同步應援3隊，IG粉絲漲破14萬人。