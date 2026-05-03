原定下週將在尚比亞舉行的「全球數位人權大會」在開幕前幾日緊急取消。主辦單位「即刻連線」（Access Now）表示，取消原因是由於中國施壓非洲主辦國，要求排除台灣倡議人士。
根據美聯社報導，在尚比亞政府最初宣稱「推遲」全球數位人權大會之後，總部位於美國紐約的「即刻連線」隨後證實已經取消這場會議。
「即刻連線」 表示，尚比亞官員告知該組織，政府受到來自中國的壓力，原因是「台灣公民社會的參與者計畫親自出席」。「即刻連線」強調，他們拒絕任何排除台灣代表的舉動。
「即刻連線」在聲明中表示：「我們認為，外國勢力干預是2026年全球數位人權大會無法在尚比亞如期舉行的原因。」
「即刻連線」透露，尚比亞政府曾透過不同管道私下向他們轉達，並開出了解除延期的條件，「我們必須審查特定議題，並排除包括台灣參與者在內的受威脅群體，禁止他們進行實體與線上參與。」
尚比亞政府此前宣布推遲會議，理由是希望獲得更多關於討論主題與議題的資訊，以確保其符合該國的「國家價值觀、政策優先事項及更廣泛的公共利益考量」。
報導指出，尚比亞與中國擁有深厚的政治與經濟聯繫，這主要源於中國在這個礦產豐富的南非國家所擁有的礦業利益。
全球數位人權大會是一項聚焦於人權與技術的年度會議，探討網路審查、電子監控與網路戰爭等議題。「即刻連線」 表示，原計有來自150多個國家、超過2600名參與者將前往尚比亞出席，另有1100人預計在線上參與。
去年的全球數位人權大會是在台灣舉辦。
數位發展部長林宜敬2日在臉書（Facebook）發文寫道，最令中國政府感到芒刺在背的「是台灣跟RightsCon所代表的自由、民主與法治」。
人權觀察組織（Human Rights Watch）則表示，尚比亞當局應對其行為做出解釋。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「即刻連線」 表示，尚比亞官員告知該組織，政府受到來自中國的壓力，原因是「台灣公民社會的參與者計畫親自出席」。「即刻連線」強調，他們拒絕任何排除台灣代表的舉動。
「即刻連線」在聲明中表示：「我們認為，外國勢力干預是2026年全球數位人權大會無法在尚比亞如期舉行的原因。」
「即刻連線」透露，尚比亞政府曾透過不同管道私下向他們轉達，並開出了解除延期的條件，「我們必須審查特定議題，並排除包括台灣參與者在內的受威脅群體，禁止他們進行實體與線上參與。」
尚比亞政府此前宣布推遲會議，理由是希望獲得更多關於討論主題與議題的資訊，以確保其符合該國的「國家價值觀、政策優先事項及更廣泛的公共利益考量」。
報導指出，尚比亞與中國擁有深厚的政治與經濟聯繫，這主要源於中國在這個礦產豐富的南非國家所擁有的礦業利益。
全球數位人權大會是一項聚焦於人權與技術的年度會議，探討網路審查、電子監控與網路戰爭等議題。「即刻連線」 表示，原計有來自150多個國家、超過2600名參與者將前往尚比亞出席，另有1100人預計在線上參與。
去年的全球數位人權大會是在台灣舉辦。
數位發展部長林宜敬2日在臉書（Facebook）發文寫道，最令中國政府感到芒刺在背的「是台灣跟RightsCon所代表的自由、民主與法治」。
人權觀察組織（Human Rights Watch）則表示，尚比亞當局應對其行為做出解釋。