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▲吳申梅（如圖）為新專輯不僅親自投入創作，還常與團隊熬夜開會、反覆討論，力求每一個環節都到位。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

▲吳申梅的富商老公（左）特地從香港飛來台灣，要替岳母慶祝。（圖／喜上梅梢娛樂提供）

歌手吳申梅日前推出單曲〈外家〉開出亮眼成績，這張新專輯從概念發想到執行細節，她幾乎全程參與。然而長時間高強度工作也讓吳申梅操勞過度病倒，就醫檢查後醫生特別叮嚀「人不是機器，連機器都要休息」；對此，吳申梅趁著勞動節假期決定先暫停腳步，好好調整狀態，而隨著母親節將至，老公也特地從香港飛來台灣，一家人齊聚十分溫馨。吳申梅為新專輯不僅親自投入創作，還常與團隊熬夜開會、反覆討論，力求每一個環節都到位，錄音進度目前已完成大半，但長時間高強度工作也讓身體拉警報，加上近期天氣忽冷忽熱，讓她因此受寒、重感冒。經過醫生檢查後，忍不住提醒她：「最近用太多喉嚨了，是不是也熬夜？」並叮嚀她即使工作無法避免，也要讓身體適度休息。醫生表示：「人不是機器，連機器都要休息。」這句話也讓吳申梅特別有感，坦言這段時間為了拚新專輯確實勞心又勞力，因此她趁著勞動節假期決定先暫停腳步，好好調整狀態。吳申梅雖平時固定會找家庭醫生檢查身體、打維生素針保養，卻仍因過度操勞中招，讓她更加警惕身體的重要性。此外隨著母親節將至，富商老公特地從香港飛來台灣，要替岳母慶祝，吳申梅擔心媽媽包粽子太辛苦，乾脆上網預購現成粽子，沒想到隔天竟收到「一整批」粽子，原來店家直接把剛包好的全數寄出，讓她當場哭笑不得，直呼生活面同樣充滿戲劇性！