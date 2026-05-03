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苦苓列「10國家不宜獨旅」黑名單！中國、西班牙都被點名

▲埃及頻傳旅遊騙術，曾有中國遊客中招而被放生在廣大的沙漠中。（圖／取自unsplash）

▲柬埔寨在地雖然擁有眾多人文古蹟與自然美景，但當地詐騙園區問題，讓遊客擔憂有安全疑慮。圖為柬埔寨吳哥窟。（圖／取自unsplash）

10國家被點不適合獨旅！苦苓列黑名單一次看

▲苦苓提到，如在印度泰姬瑪哈陵拿出現金、信用卡消費，立刻會遭人搶走並迅速遁入人群，就算報案警察也不會受理。（圖／取自unsplash）

10國家獨旅黑名單掀論戰！遊客反駁：太主觀

台灣近年盛行出國旅遊，光是2025年出境旅遊人數已接近1900萬人，其中獨旅逐漸成為旅遊新趨勢，特別在Z世代非常流行，但旅遊時得更加注意人身安全與旅遊風險。，瞬間在網路上引發熱議。知名作家苦苓近日在個人臉書貼出一份「不適合一個人自己去的國家」黑名單，被點名的國家除了中國、印度，被指有安全疑慮的緬甸、柬埔寨以外，還包括常有偷竊搶劫的埃及、西班牙與義大利等10大國家。苦苓在文中提到，埃及頻傳旅遊騙術，曾有中國遊客中招而被放生在沙漠，最後脫水而死的案例，西班牙竊賊都以兩人一組，就算錢藏得再貼身也會被洗劫一空，而義大利就連警察都也可能是假的。印度部分除了可能遇到搶劫，在地男人對單身女子騷擾的狀況也十分常見。緬甸、柬埔寨則因詐騙園區有安全疑慮，中國則有公安隨時查看個資機會，就算乖乖配合也有機會被帶走、人間蒸發；菲律賓「危邦不入」，就連警察都可能賣掉警徽；巴里島若單獨旅遊則有機會遇到騷擾，俄羅斯則是建議兩人一組，生還機會才比較大，不過苦苓強調該份名單純屬個人意見，歡迎大眾提出反駁，「也不能寃枉人家」。偷竊、強迫乞討、侵犯身體、旅遊騙術，如騎駝駱到沙漠中和金字塔拍照，10美元很合理，但回程100美元。之前曾有中國遊客堅持不給，在沙漠中徒步走回來導致脫水而死的案例。把錢藏得再貼身都沒用，竊賊會以兩人一組，一個架住你、一個搜身，保證洗刼一空。即使過程有路人看見，保證視若無睹。巴塞隆納的一家中餐廳平均每週有2至3位女生哭哭啼啼來求助。穿著阿曼尼制服的警察也有可能是假冒的，假借檢查你的證件、包包或行李，「不小心」竊走一些財物。如果拿了幾個名牌紙袋走在路上，大概會有人快步跑過來，像風一般搶走。在泰姬瑪哈陵只要拿出現金、信用卡等購買任何東西，立刻會遭人搶走並迅速遁入人群，就算報案警察也不會受理。在地男人對單身女性毛手手腳，更是家常便飯。當地安全疑慮也已不用再多說明。隨時可能碰到公安查看手機，若不肯提供密碼恐被抓起來，就算乖乖配合也有可能被帶走，然後音訊全無。警察可以把警徽賣給你，軍人可以把槍租給你拍照甚至打椰子，有些人窮到會偷路燈和鐵軌的地方，提醒「危邦不入」。兩個人去很好，但一個人千萬不要，你會不斷遭到各種騷擾，不管是男的、女的，就算去芭達亞和普吉島也一樣。一個人旅行不是絕對不行，但建議兩個人以上「生還」機會較大。該份名單曝光後，不少網友表達認同，分享曾遇過類似的遭竊、詐騙經歷，如在埃及遇到騙子，在義大利要注意竊賊等，認為獨自前往這類地區確實需要提高警覺性。「埃及金字塔騙子很多這是事實」、「我去西班牙、義大利都要非常小心，一直留意側肩背包和拉鍊」。不過也有多數台灣人以自身經驗反駁，認為這份名單只是個人主觀意見，認為個別經驗不應上升為國家整體印象，大多數地方依舊可以獨旅前往，強調實際體驗與描述有所差異，建議應更加客觀看待，別因單一事件而誤解。