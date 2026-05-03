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今（3）為勞動節連續假期收假日，國道以北返車潮為主，凌晨0-5時平均交通量為5.2百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，交通部高速公路局預估，今日交通量為110百萬車公里，並預判11路段易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林路段上午10時開始車多壅塞，將持續至晚上9點。高公局指出，昨日全日交通量為107.0百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，除國5北向宜蘭至坪林路段於晚上12時逐漸紓解外，其餘路段於晚上7時後大致順暢。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.1百萬車公里，今日相關疏導措施包括中午12時至晚上9時時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等由於今日是連假第3天、也是收假日，高公局表示，國道今日主要還是以北返車潮為主，北區包括國1的苗栗至湖口路段、國3關西至大溪路段，從下午3點會陸續出現車多壅塞情形，並一直持續至晚上的9點左右，而在國5北向的宜蘭至坪林路段則從早上10點開始車多壅塞，且一直持續至晚上的9點。中部地區一樣是北返車潮，包含國1的西螺至埔鹽、南屯至后里路及國3的竹山至中興、草屯至霧峰及苑裡至大香路段從下午3、4點左右會有車多壅塞，並且一直持續至晚上的7、8點左右。另外，國4的西向潭子至豐勢中午之後會有車多至下午四點，而國6的西向東草屯至霧峰系統也是中午過後會有車多壅塞一直持續至約晚上7點。在南部地區則是國10的西向仁武至左營端路段從中午之後會有陸續車多壅塞，一直持續至晚上的8點。高公局也呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕。