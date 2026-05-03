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總統賴清德突破中國封鎖，於2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國是訪問。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫表示「這一輪台灣與中國的攻防應該出乎北京預期」，並列舉三個原因解釋台灣如何撐過中國打壓，「台灣的外交空間，不是可以被隨意壓縮的。」矢板明夫在臉書上發文表示，賴清德成功出訪史瓦帝尼，「這趟行程的價值，不僅在於訪問本身，更在於它背後的一場攻防。」他指出，在賴清德出發之前，傳出航線受阻、行程延宕。對台灣而言，這是熟悉的壓力測試。北京試圖透過各種方式，縮小台灣的外交空間。這一次也不例外。矢板明夫表示，台灣沒有被攔住，這讓人想到一個比喻：台灣的外交，就像柳枝。風來時會彎，但不會斷，等風一過，又會回到原來的位置。這種韌性，不是口號，而是在一次次壓力中被證明出來的。他進一步指出，「這一輪台灣與中國的攻防，結果應該出乎北京的預期。」原本想透過壓力讓台灣「走不出去」，最後卻讓整個過程被放大檢視。不僅沒有成功封鎖台灣，反而引來更多質疑與反感。在某種程度上說，這是一場「用力過猛」的失算。矢板明夫也在文中分析，「台灣為什麼能撐過這一關？原因很簡單，但很關鍵。」第一、是「正當性」。當一方試圖用政治壓力干預基本的國際運作，另一方只是在進行正常交流時，誰站得住腳，國際社會看得很清楚。這不是誰聲音大，而是誰站在規則的一邊。他續指，第二，是「外部支持」。近年來，美國與日本對台灣的態度愈來愈明確。不論是政策文件、國會決議，或政治人物的公開發言，都在傳遞一個訊號：台灣不應被排除在國際社會之外。當這樣的氛圍形成時，任何單方面的打壓，都會面臨更大的阻力。所謂「得道多助」，在這裡並不是抽象的道德，而是具體的國際現實。第三個原因，是「台灣自己的態度」。他說台灣「沒有高調對抗，也沒有情緒反應」，而是在壓力之下持續推進，調整路線、重新安排，最後完成任務。這背後，是一整個外交體系的運作，許多暗中的協調與努力。矢板明夫在文末強調，這三個因素交織在一起，促成了這次的訪問，並呈現一個清楚的結論：台灣的外交空間，不是可以被隨意壓縮的。他同時大讚，「這樣的台灣，值得鼓掌」。