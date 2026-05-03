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今天白天高溫悶熱 午後有些雷陣雨

▲今（3）日白天各地仍維持晴時多雲、高溫30至33度的炎熱天氣，周一鋒面影響，氣溫開始下滑。（圖／中央氣象署）

鋒面今晚接近 周二前降雨機率高

▲周日晚上至周二，鋒面導致全台降雨機率提高，其中又以北部、東半部最為明顯。（圖／中央氣象署）

下雨氣溫明顯轉涼 下周末還有梅雨季鋒面

中國沿海鋒面逐步建立並逼近台灣，天氣風險林孝儒指出 ，今（3）日白天各地仍維持晴時多雲、高溫30至33度的炎熱天氣，但午後山區恐出現短暫雷陣雨；隨著鋒面南下，今晚起至明（4）日全台將「由北向南轉為陰雨」，且這波不穩定天氣將一路影響至周二（5月5日），氣溫也將明顯下滑。林孝儒提及，目前台灣位於鋒面前緣的西南風環境，各地普遍為晴時多雲，白天高溫普遍落在30至33度之間，體感悶熱。午後因熱力作用影響，山區容易有熱對流發展，局部地區可能出現短暫陣雨或雷雨，提醒民眾外出須做好防曬並留意天氣變化。隨著鋒面逐步南下，今晚起至明天天氣將出現明顯轉折，林孝儒提醒，各地由北向南陸續轉為陰天，並伴隨短暫陣雨或雷雨，這次降雨以「中北部、東部」較為明顯，南部影響相對較小，適逢收假日，降雨恐影響交通，駕駛需注意路面濕滑與能見度變化。這波降雨將持續至周二，期間台灣受到東北季風及華南雲系影響，全台各地都有短暫陣雨或雷雨。南部地區偶有陽光露臉機會，但整體天氣仍偏不穩定，外出建議攜帶雨具備用。氣溫方面，受北方較涼空氣南下影響，周一、周二北部、東部高溫21至25度、低溫18至20度，明顯轉涼；中南部高溫26至30度、低溫21至25度。與近期炎熱天氣相比，整體體感將轉為涼爽舒適。周三、周四（5月6日至5月7日）天氣短暫回穩，受高壓帶來的東南至南風影響，各地降雨減少，僅東部、午後山區有零星降雨機會，氣溫則明顯回升。不過周五至下周末（5月8日至5月10日）預估將再有一波鋒面報到，天氣再度轉為陰雨並伴隨降溫，後續變化仍需持續觀察。