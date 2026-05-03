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▲總統賴清德參加史瓦帝尼軍禮歡迎儀式。（圖／總統府提供）

史國多次為台仗義直言 賴清德表達感謝

台史兩國邦誼邁入58年 雙方簽署《關務互助協定》

▲總統賴清德參加史瓦帝尼軍禮歡迎儀式。（圖／總統府提供）

感謝台灣協助多項建設 史王：會持續堅定支持國際參與

▲總統賴清德出席史國歡迎晚宴。（圖／總統府提供）

總統賴清德突圍中國封鎖成功出訪，在昨（2）日台灣時間晚間飛抵史瓦帝尼，並與恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）見面寒暄與會談，見證《中華民國（臺灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定》簽署儀式及簽署聯合公報。賴總統特別感謝史國在國際記上為台灣仗義執言，中華民國臺灣是主權國家、是世界的臺灣，任何國家都沒有權利、也不應該阻擋臺灣為世界做出貢獻，臺灣會持續強化實力，穩健地走向國際。期盼臺史兩國相互扶持，讓兩國邦誼不斷深化、歷久彌新。賴清德表示，衷心感謝恩史瓦帝三世國王盛情邀請且全力幫忙，很榮幸能夠率團來到史瓦帝尼王國進行國是訪問雖然距離正式的慶典晚了幾天，但訪團誠意一點都沒有減少，要代表中華民國臺灣人民捎來最誠摯的祝福，祝福國王58歲生日快樂、長命百歲；也恭賀國王登基40週年，史瓦帝尼王國國運昌隆、國王政躬康泰。今年也是兩國建交58週年，祝福兩國邦誼永固，兩國人民合作密切，感情越來越好。賴清德也再次感謝國王多次在國際場合為臺灣仗義執言，特別是去年在聯合國大會發言呼籲世界各國須正確理解聯大第2758號決議，並接納臺灣參與。期盼臺灣和史瓦帝尼繼續在國際上相互扶持，一起努力為世界做出更多貢獻。並代表臺灣人民誠摯邀請國王再次訪問臺灣，讓兩國邦誼不斷深化，歷久彌新。中華民國臺灣與史瓦帝尼建交至今已邁入第58年，賴清德有感而發的說，這一路走來，兩國無論是在農業、職業培訓、貿易或婦女及青年賦權、公衛醫療等領域，都不斷地深化合作關係。今天在史瓦帝尼，人民可以享用臺灣技術團引進、共同培育的臺灣芭樂、火龍果、草莓以及吳郭魚；在臺灣，臺灣人民可以買到來自史瓦帝尼王國的辣椒醬、馬魯拉果油以及各種精緻的工藝品。這代表了兩國人民生活在一起，中華民國臺灣與史瓦帝尼是真正的一家人。賴清德對於國王卓越的領導非常欽佩，並表示40年期間除了讓史瓦帝尼王國經濟起飛、國家社會各項基礎建設進步，同時對人民的照顧更加周延；更欽佩國王打造戰略儲油槽的遠見，從近日的中東戰爭更可看出此對史瓦帝尼的重要性；打造「台灣產業創新園區」（TIIP）也是國王期盼繼續發展經濟，讓人民能夠生活得更好；盼醫療朝向智慧化，提供更好的醫療服務，也顯示國王對人民的愛心。賴清德表示，他要以行動給予國王全力支持，也期盼未來兩國能共同努力讓這些對史瓦帝尼發展、對人民照顧更周到的計畫都能順利完成。很榮幸與國王共同簽署聯合公報，並見證兩國簽署《關務互助協定》，來簡化貿易流程，協助雙方企業更順暢地開展業務，進一步促進兩國發展。面對賴總統的到來，恩史瓦帝三世國王表示，非常高興歡迎賴總統率團到訪進行國是訪問，真實體現臺灣與史瓦帝尼之間深厚友誼與夥伴關係。大家齊聚在此，期盼兩國邦誼更加鞏固並持續強健。此外，感謝賴總統雖未能親自前來參加慶典，仍派遣特使—外交部林佳龍部長率團前來。恩史瓦帝三世國王提到，史瓦帝尼人民一直相當努力盼史國成為高度發展的國家之一，在這樣的過程中，感謝臺灣一直是史瓦帝尼王國真正的朋友與夥伴，不僅對史國經濟貢獻良多，也在各種領域提供許多援助，包括國際會議中心（ICC）、鄉村電氣化、供水系統，婦女及青年賦權、農業活動等；同時也有許多來自臺灣的投資者在史瓦帝尼積極參與各項發展；而「台灣產業創新園區」、戰略儲油槽等也是相當重要的計畫。恩史瓦帝三世國王說，臺灣對史瓦帝尼的經濟與社會福利方面所作貢獻不勝枚舉，他要代表史國人民誠摯感謝臺灣持續給予支持，史瓦帝尼也會持續堅定支持臺灣的國際參與。並祝福賴總統此次訪問順利愉快，建立屬於在史國的美好回憶。晚間，賴清德應邀出席史王所舉辦的歡迎晚宴，展現兩國深厚情誼與堅定邦誼。與會成員包括史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部長戴柏莉等史國政府官員、我總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國家安全會議諮詢委員黃重諺、副秘書長趙怡翔及駐史瓦帝尼王國大使梁洪昇等均出席。