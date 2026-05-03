我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嚴浩翔父親嚴軍發文突然發文，宣布與他斷絕父子關係，還曬出全家出遊照自證身分。（圖／微博@野濃夫）

▲嚴浩翔公司發聲明透露他父母已離婚17年。（圖／微博@松鼠娛評）

中國男團時代少年團在1日剛於廣州舉辦《加冠禮》演唱會，不料當晚就有一名自稱是21歲成員嚴浩翔父親嚴軍的網友，在抖音發文爆料，以「一個失敗的父親」為標題，宣布與嚴浩翔、嚴薇斷絕父子父女關係，控訴自己因債務問題被拘留時，兩人一個電話、訊息都沒有，「對我的處境完全不聞不問、無情無義，讓我徹底寒心。」而對此，經紀公司時代峰峻也於昨（2）日發聲明回應，透露嚴浩翔父母已離婚長達17年，嚴浩翔是由母親撫養長大。一名自稱嚴浩翔父親的網友，在1日發文宣布與他斷絕父子關係，他指控對方在自己經濟狀況尚好時，都會保持聯繫，但一出現經濟危機、甚至自己因債務被拘留時，連電話跟訊息都沒有，「對我的處境完全不聞不問、無情無義，讓我徹底寒心。」嚴軍澄清自己並非是外界謠傳的加拿大富豪，只是普通商人，2017年移民加拿大、2021年國內投資失敗回國、2022年主動申請取消加拿大永久居留、2025年爆發債務問題，並表示自己正靠自己努力，逐步償還債務。對此，嚴浩翔所屬經紀公司時代峰峻，也在昨日發出聲明，先是表示嚴浩翔的父母已離婚17年，但近期父母出現矛盾，讓嚴浩翔感到非常為難又無助，「也因此遭到父親誤解與無端遷怒，身心承受巨大壓力。」公司也請大眾給予嚴浩翔一家充分的空間，理性看待他們的家庭糾紛，「不過度圍觀、不肆意解讀、不傳播不實訊息，共同為藝人營造平和的生活與生活環境。」並希望嚴浩翔父母可以理性溝通，盡快化解矛盾。最後透露嚴浩翔因私事占用公共輿論資源，而感到非常抱歉。而在嚴軍發出該篇貼文後，被不少網友質疑身分，他為了自證是嚴浩翔父親，還曬出一張一家四口出遊的照片，但卻依然有許多人抱持不信態度，還有人點出其實嚴浩翔姊姊的名字並不叫嚴薇，真名從未公開過。但在公司發出澄清文後，似乎另類證實該網友正是嚴軍父親。嚴浩翔2015年底加入時代峰峻，成為TF家族練習生。他在自製綜藝《星期五練習生》中累積了初步的人氣。然而，在2017年初，他以展逸文的藝名於團體易安音樂社出道，是隊中的說唱擔當。2019年，他參加選秀節目《颱風蛻變之戰》，成功獲得第6名，成為時代少年團的一員。