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▲王俐人的IG訂閱來到4099人，網紅電商人妻估算，這樣王俐人的千萬債務，可望在10個月後還清。（圖／翻攝自電商人妻Threads@ec.wife）

女星王俐人近期為了加速還清巨額債務，積極拓展收入來源，除了在成人創作平台SWAG開直播，IG的訂閱人數來到4099人。對此，知名網紅「電商人妻」也特地發文分析此現象，精算若依目前的成長趨勢，王俐人高達千萬的債務，有望在短短10個月內就能順利還清。電商人妻指出，以王俐人目前背負約一千萬元左右的債務來看，依照現在訂閱人數的成長速度，若是再搭配上其他的商業合作與業配收入，大約10個月就可以還完」。不過，電商人妻點出這項預估的潛在變數，強調訂閱制的關鍵在於粉絲的留存率，雖然目前成長驚人，但熱度能否持續，仍需要持續觀察後續的發展。《NOWNEWS今日新聞》實際驗證王俐人究竟可收到多少錢，以每月450元的訂閱單價計算，若擁有4,099位忠實粉絲支持，每月的帳面總營收將高達 1,844,550 元。但這筆收入在撥款給創作者前，需先扣除Apple或Google平台約30%的應用程式內購買手續費，即俗稱的蘋果稅，約為55萬3,365元。在不計入其他稅金與匯差的情況下，每月預計能實領約129萬1,185元。只要內容具備足夠的吸引力，王俐人能透過小眾而精準的付費社群，就能創造極為可觀且穩定的月收現金額。王俐人積極還債的舉動與驚人的訂閱成績，在網路上掀起熱烈討論，網友們的看法呈現多樣化。有網友直言：「她是大家年輕時候的女神，應該滿多人願意訂閱贊助的」，並稱讚她「高學歷，聰明懂得善用自身能力賺錢！」、「感覺滿做自己的，欣賞」。也有網友拿其他欠債藝人做比較，感嘆：「至少她沒有當貴婦奈奈」、「至少她跟馬國畢敢面對債務，我高中同學連2000都敢開口借，太弱了。」大家紛紛留言祝福她「早日還清債務」、「還錢好好吃飯度日才是重要」。