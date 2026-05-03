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▲夏光莉（如圖）早年時常演出「俠女」走紅，並憑著《白娘子傳奇》中的「李碧蓮」躍升為一線女星。（圖／夏光莉微博）

夏光莉以《白娘子傳奇》中的「李碧蓮」一角走紅，擁有「女神腿」的她，近日在節目《新聞挖挖哇》分享，當年聽了建議花100萬買保險保護雙腿，稱只要受傷就能理賠。怎料夏光莉後來因韌帶撕裂申請理賠，對方竟回覆：「我們不理賠，因為妳腿沒斷。」讓她氣炸直呼再也不相信保險了。夏光莉年輕時以精湛的武功和雙腿修長聞名，剛滿21歲便被封為擁有一雙「女神腿」的女人。她近日在節目中分享，因為自己的腿很珍貴，過去聽了建議花100萬買保險，想保護這雙腿，直言「在當時100萬是很高的。」保險員則承諾只要腿受傷就能理賠。夏光莉後來因拍戲時被要求從2層樓高的高台跳下，結果摔斷腿，她透露那時候要申請理賠，結果對方竟回覆「我們不理賠，因為妳腿沒斷，要斷才有（賠償）。」讓夏光莉聽了氣炸，直呼繳了那麼多年的錢，結果告訴我要腿斷才有，也因此再也不相信保險。被問到是哪家保險公司？夏光莉僅笑回：「給人家留口飯吃吧。」夏光莉早年時常演出「俠女」走紅，並憑著《白娘子傳奇》中的「李碧蓮」躍升為一線女星，她曾透露以前因為不懂「潛規則」疑似得罪人，在拍戲時被要求從2層樓高的高台跳下，沒想到這一跳竟摔斷腿、韌帶斷裂，無法再做出劇烈的武打動作，氣餒的她選擇暫別演藝圈，腳也因受傷無法翻轉，坦言睡覺只要一翻身腿就會歪掉，直到多年前動手術換人工韌帶，狀況才逐漸恢復。