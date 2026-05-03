平價牛排連鎖品牌「我家牛排」表示，最新分店插旗桃園平鎮，5月5日盛大開幕我家牛排平鎮旗艦店，享用自助吧每人390元+10%、最便宜特製牛排420元+10%，現在還有「總價現減200元」雙拼優惠。現在Inline線上網路訂位已開搶、不開放電話預約，本文包括營業時間、最新菜單價格等餐廳資訊等一次整理。

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我家牛排超狂百道無限吃！被牛排耽誤的Buffet：自助吧才是本體

吃牛排就能享有自助吧餐點吃到飽的「我家牛排」，近年因無限享用餐檯供應的菜色越來越豐盛，包括冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點等超狂百道菜單擄獲饕客，不只有「被牛排耽誤的Buffet」之稱，更讓網友大讚「自助吧才是本體」，充滿話題。

▲我家牛排旗艦店供應百道自助吧菜色吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）
▲我家牛排旗艦店供應百道自助吧菜色吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）
我家牛排：桃園平鎮5/5開幕！390元吃到飽　現已開放訂位

我家牛排表示，5月5日盛大開幕我家牛排平鎮旗艦店，享用自助吧每人390元+10%（91～120公分220元、121～140公分290元、141公分以上390元，另加一成服務費）、最便宜特製牛排420元+10%，現在還有「總價現減200元」雙拼優惠；客滿時段用餐時間為2小時；不提供打包服務。

▲「我家牛排平鎮旗艦店」菜單，最便宜牛排價格是特製牛排420元+10%，可享自助吧吃到飽。（圖／翻攝自自我家牛排官網）
▲「我家牛排平鎮旗艦店」菜單，最便宜牛排價格是特製牛排420元+10%，可享自助吧吃到飽。（圖／翻攝自自我家牛排官網）
▲「我家牛排」最新推出「總價現減200元」雙拼優惠活動。（圖／翻攝自我家牛排官網）
▲「我家牛排」最新推出「總價現減200元」雙拼優惠活動。（圖／翻攝自我家牛排官網）
繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店後，又有全新旗艦店等級的我家牛排開幕。我家牛排平鎮旗艦店現在Inline線上訂位已開搶、不開放電話預約。

我家牛排平鎮旗艦店　餐廳資訊
地址：桃園市平鎮區坤慶路1號102室
時間：5月5日開幕，上午11:00至晚間22:00（最後收客時間為20:30）
Inline線上訂位

饗食天堂：聯名beard papa's鬍子爺爺4款甜點

饗賓集團旗下「饗食天堂」表示，最新聯名日本泡芙「beard papa's鬍子爺爺」，開吃「炙燒乳酪塔」、「巧克力卡士達波士頓派」、「莓果卡士達慕斯杯」、及晚餐限定的晚餐限定的「莓果卡士達千層酥」共4款夏季甜點，5月4日至6月30日，全台12間饗食天堂門市供應。

▲饗食天堂最新聯名beard papa's鬍子爺爺，開吃4款限定甜點。（圖／饗賓集團提供）
▲饗食天堂最新聯名beard papa's鬍子爺爺，開吃4款限定甜點。（圖／饗賓集團提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...