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▲宋燕旻看完林逸欣的家族影片，直言想生小孩的人都要先看影片，能做到林逸欣爸爸給小孩的五分之一程度，再生小孩。（圖／翻攝自宋燕旻Threads@somiisung）

「音樂才女」林逸欣日前經歷喪父之痛，替身為腦神經內科名醫的父親林春銘舉辦告別式，並製作了一支充滿深厚父愛的回憶影片，感動無數網友。華視美女主播宋燕旻看過影片後也忍不住淚崩，在Threads上發文表示，不管是婚禮影片還是最近的回顧影片，都讓她看到哭，她直言，每個打算生小孩的父母都該先看這些影片，確認自己能辦到林爸林媽用心程度的五分之一以上再來生孩子，引發網路熱烈討論。林逸欣從小就被父母的愛富養長大，爸爸是腦神經內科醫師，為了照顧她和哥哥，每天只工作5小時，一有空檔就回家陪伴兄妹成長，而且一有空就隨手拍攝家庭影片，讓兄妹倆從小到大的生活都有美好的記錄，回憶都獲得保存。林逸欣結婚時，也在婚禮上分享這些從小到大的影片，林家和樂的家庭氣氛，感染許多人。宋燕旻表示，看了林逸欣為過世父親製作的悼念影片，看著看著眼淚就掉了下來。她深感林家父母對孩子的用心灌溉與正向鼓勵，並非毫無底線的溺愛，而是接受孩子的多樣性，賦予滿滿的情緒價值。她大讚這樣的愛是雙向的，用心滋養的孩子長成堅強的花朵後，自然會反饋在父母身上。宋燕旻也呼籲，感情不和樂的夫妻千萬別想著生孩子，如果沒準備好深愛一個生命就不要生。她說自己從來不羨慕出生在富豪家的人，但林逸欣一家的氛圍真的超級令人嚮往，因為愛是她最強的後盾，不會隨著誰的離開而消散。看著林逸欣一家充滿愛的互動，宋燕旻也罕見吐露了自己童年的遺憾。她表示，雖然自己是一路縫縫補補才順利長大，但完全不希望未來的小孩複製這樣的成長經驗。她說自己一直到33歲婚宴當天，才終於獲得人生中的第一張全家福照片。對比林逸欣無論是婚禮影片還是林爸離開後的影片，都能看出家庭滿滿的愛，讓宋燕旻直呼真的超羨慕這樣強大的家庭。貼文曝光後引發大批網友共鳴，紛紛留言讚嘆林家父母再忙也會抽空陪孩子，難怪林逸欣能擁有滿滿的正能量。不過，也有網友留言提出不同看法，認為林爸林媽剛生小孩時未必就是完美的父母，重點應該是家長願意持續進步、好好對待小孩的正面心態。也有網友對於宋燕旻提出的「五分之一」標準討論，宋燕旻也親自回應。她直言，台灣有多少醫生家庭、高社經地位的人，其實都達不到那種用愛滋養的高度。她強調，要求五分之一並不是苛求完美，而是不是應該有一份決心，然後慢慢變更好。她認為這是一種生小孩前必須做好的準備，如果決心和準備都是零，那對生命來說真的太辛苦、也太賭了。