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總統賴清德搭乘史瓦帝尼專機成功飛抵非洲友邦訪問，行政院長卓榮泰今（3）日出席「115年五四牙醫師節慶祝活動」表示，這次事前也做了相當的規劃，那國人都給予祝福，他希望這次能夠成為一個我們走向國際空間的一個典範，「我覺得這是一個非常好的開始」。卓榮泰強調，期盼這次的出訪，未來可以讓總統以及國家重要的各級幹部，都能夠很正正當當的，而且勇勇敢敢的走向全世界去。謝謝所有的國人以及行政團隊，特別是國會的委員先進們，都很關心這次賴清德能夠順利出訪。他強調，事前也做了相當的規劃，那國人都給予祝福，他希望這次能夠成為一個我們走向國際空間的一個典範。賴清德原訂4月22日率台灣媒體一起出訪史瓦帝尼，但卻因中國打壓，飛行航權突然被取消，因此導致出訪延期，最後在台灣外交與國安團隊的努力協調下，賴清德最終於5月2日凌晨搭乘史瓦帝尼「國王專機」，與該國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）一同前往史瓦帝尼。