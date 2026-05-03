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▲周瓊發聲反擊嚴軍，怒斥對方：「別再拿父親的身份逼他填你的無底洞」。（圖／微博@周瓊女士）

中國男團時代少年團21歲成員嚴浩翔，在1日遭一名自稱是他父親的網友嚴軍在抖音發文宣布與他斷絕父子關係。而昨（2）日又出現一名自稱是嚴浩翔媽媽的網友周瓊發文反擊嚴軍，透露嚴浩翔這些年不顧自己反對，陸續給了爸爸300多萬（約台幣1千390萬元），還承諾幫爸爸資助同父異母妹妹完成國外學業，及每月贍養爸爸等，但嚴軍張口就要1千多萬（約台幣4千6百萬元），「不給就發聲明脫離父子關係。」讓周瓊怒斥是在填無底洞，並強調嚴軍債務跟嚴浩翔毫無關係，強硬表示要法庭見。一名自稱為嚴浩翔母親的網友周瓊，在昨日發文反擊嚴軍，一開頭就怒嗆：「你摸著良心說，浩翔對你還不夠仁至義盡嗎？」並透露嚴浩翔這些年都不顧自己反對，堅持匯錢給爸爸，還承諾資助同父異母妹妹完成國外學業、以及支付爸爸贍養費，「讓你哪怕困難也能過得體面，他已經盡了他能盡的所有義務。可你呢？現在張口就要一千多萬，不給就發聲明脫離父子關系。」周瓊強調嚴軍的債務都是他和現在的家庭，在這幾年投資所欠下，「和浩翔半毛錢關係都沒有，你別再拿父親的身份逼他填你的無底洞了，我堅決不同意！」並表示接下來不會再於網路上發聲，強硬表示：「法庭見吧。」回顧事件起因，嚴浩翔父親嚴軍突發文宣布與他斷絕父子關係，還控訴自己因債務問題被拘留時，對方一個電話、訊息都沒有，「對我的處境完全不聞不問、無情無義，讓我徹底寒心。」並表示自己正靠自己努力，逐步償還債務。對此，嚴浩翔所屬經紀公司時代峰峻，也在昨日發出聲明，先是表示嚴浩翔的父母已離婚17年，但近期父母出現矛盾，讓嚴浩翔感到非常為難又無助，「也因此遭到父親誤解與無端遷怒，身心承受巨大壓力。」公司也請大眾給予嚴浩翔一家充分的空間，理性看待他們的家庭糾紛，並希望嚴浩翔父母可以理性溝通，盡快化解矛盾。這個聲明似乎也間接證實，發文者就是嚴浩翔父母。