5月報稅季來臨，先吃美食省錢優惠最實在。三商巧福「原汁牛肉麵＋現燙青菜」特價149元，會員日優惠現省81元限今天。粥大福買一送一Uber Eats外送優惠最後一天，高雄新興店開幕優惠「買一送一」連吃3天一次整理。
三商巧福「牛肉麵+燙青菜」149元！現省81元：每月3號會員日優惠
三商巧福表示，報稅季前快吃優惠，今5月3日會員日，全台門市一日限定，憑美食卡／i美食卡會員條碼消費，爽吃「原汁牛肉麵＋現燙青菜」特價149元。原汁牛肉麵還可更換為紅燒排骨飯，另有優惠套餐可選購。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，原汁牛肉麵185元＋現燙青菜45元＝230元，現在特價149元、相當於現省81元。
提醒大家，下載「i美食卡」APP立即享有會員優惠，優惠不併用；點數可折抵現金，50元累1點、4點折抵1元（部分百貨、部份賣場、休息站門市不適用兌點活動，各門市配合狀況依APP顯示為準）。
粥大福：買一送一外送優惠！新店開幕優惠齊發
主打雞湯粥的粥大福，5月3日「買一送一」最後一天，開吃台味芋頭粥、脆皮豬頭皮、招牌滷鴨血，Uber Eats外送優惠，人氣美食直接多一份。
迎接高雄新興店正式開幕，搶先預告5月8日（五）至5月10日（日）買一送一優惠活動！中午12:00開始、下午17:00開始，買任一粥品送「90元粥品」兌換券（每時段限量100組）。
提醒大家，粥品兌換券限下次使用，數量有限送完為止；活動僅限粥大福「屏東潮州店」現場排隊購買；此優惠僅限內用及外帶，電話預訂及外送恕不參與活動；優惠恕不併用，粥大福保有修改、中止、解釋本活動之權利。
粥大福高雄新興店 餐廳資訊
地址：高雄市新興區忠孝一路71號
電話：07-2919133
時間：11:00-01:00
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三商巧福表示，報稅季前快吃優惠，今5月3日會員日，全台門市一日限定，憑美食卡／i美食卡會員條碼消費，爽吃「原汁牛肉麵＋現燙青菜」特價149元。原汁牛肉麵還可更換為紅燒排骨飯，另有優惠套餐可選購。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，原汁牛肉麵185元＋現燙青菜45元＝230元，現在特價149元、相當於現省81元。
提醒大家，下載「i美食卡」APP立即享有會員優惠，優惠不併用；點數可折抵現金，50元累1點、4點折抵1元（部分百貨、部份賣場、休息站門市不適用兌點活動，各門市配合狀況依APP顯示為準）。
主打雞湯粥的粥大福，5月3日「買一送一」最後一天，開吃台味芋頭粥、脆皮豬頭皮、招牌滷鴨血，Uber Eats外送優惠，人氣美食直接多一份。
迎接高雄新興店正式開幕，搶先預告5月8日（五）至5月10日（日）買一送一優惠活動！中午12:00開始、下午17:00開始，買任一粥品送「90元粥品」兌換券（每時段限量100組）。
提醒大家，粥品兌換券限下次使用，數量有限送完為止；活動僅限粥大福「屏東潮州店」現場排隊購買；此優惠僅限內用及外帶，電話預訂及外送恕不參與活動；優惠恕不併用，粥大福保有修改、中止、解釋本活動之權利。
粥大福高雄新興店 餐廳資訊
地址：高雄市新興區忠孝一路71號
電話：07-2919133
時間：11:00-01:00