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總統賴清德原定在4月22至26日前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓史國周邊國家拒絕開放飛航許可，導致無法成行。總統賴清德昨日晚間在臉書宣布突破封鎖，抵達友邦史瓦帝尼展開訪問。對此，國民黨前主席洪秀柱今（3）日轟賴清德的行為偷雞摸狗，擔憂不知道賴清德要怎麼回來。新黨市議員侯漢廷今日在北市議會舉行新書發表會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲、洪秀柱、新黨主席吳成典、北市議員林珍羽、張志豪、耿葳、柳采葳、楊植斗等都出席。會前媒體詢問賴清德在臉書宣布突破封鎖，抵達友邦史瓦帝尼訪問一事，洪秀柱認為不太妥當，總統出去要光明正大，怎麼會用夾帶的，「實在是有點偷雞摸狗的行徑，非常不好，很沒面子，我覺得很丟臉。」洪秀柱說，「現在我很擔心他怎麼回來，他是不是還是用他們（史瓦帝尼）的飛機夾帶回來？」還是所幸留在那裡，真的是變成駐外使節，幫助國家進行對這個國家的邦交，他是要這樣做嗎，「我不太曉得，我只是覺得實在很奇怪，夾帶而去，不曉得他要怎麼回來，還是要夾帶回來。」