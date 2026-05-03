美國國防部計劃將自德國裁減約5000名駐軍，引發國會共和黨重量級議員關切。兩名共和黨資深議員對此表示擔憂，認為部隊不應離開歐洲，並警告，此舉恐削弱美國在歐洲的嚇阻能力，並可能向俄羅斯釋出錯誤訊號。
根據路透社報導，參眾兩院軍事委員會委員會主席、共和黨籍議員韋克爾（Roger Wicker）與聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）表示他們「非常擔憂」。他們認為部隊不應撤離歐洲，而應向東遷移。
他們指出，美軍在歐洲的任何重大部署變動，均需經過國會及美國盟邦檢視和協調，並寫道：「我們期待戰爭部於未來幾天與數週內，就這項決定及其對美國嚇阻能力與跨大西洋安全的影響，和國會相關的監督委員會進行溝通。」
韋克爾和羅傑斯在聯合聲明中表示，即便北約盟國將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的5%，建立足以承擔傳統嚇阻的能力仍需時間，「在相關戰力尚未完全建立前，過早減少美國在歐洲的前線部署，恐將削弱威懾力，並向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發出錯誤訊號。」
川普宣布從德國撤軍超過5000人
美國國防部1日宣布將從其最大的歐洲基地德國撤軍，此時正值美伊戰爭分歧與關稅緊張局勢加劇，使得美歐關係進一步受壓。
美國總統川普2日在佛羅里達州被問及該計劃時，他告訴記者：「我們將大幅裁減，而且裁減人數會遠超過5000人。」
五角大廈表示，撤軍預計在未來6到12個月內完成。目前尚未說明哪些基地會受影響，也未透露部隊是返回美國，還是重新部署到歐洲其他地區或其他地方。
作為美國這項決定的一部分，拜登時代原定在德國部署一個配備「戰斧」（Tomahawk）長程飛彈營的計劃也已取消。這對柏林當局是一個打擊，因為德國一直積極推動此舉，將其視為對俄羅斯的強力威懾。
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，局部撤軍是在意料之中，這將影響目前駐紮在德國的近40000名美軍。他說：「我們歐洲人必須為自己的安全承擔更多責任」，並補充道德國正透過擴充軍備、加速軍事採購和建設基礎設施走在「正確的道路上」。
川普早在第一任期就曾要求減少駐德美軍，並多次敦促歐洲自擔防衛。然而，在本週與德國總理梅茲（Friedrich Merz）發生爭執後，他加劇了這項威脅。梅茲此前曾對華盛頓在中東的退出戰略提出質疑。
美國在德國的軍事存在始於二戰後的佔領軍。冷戰期間的1960年代達到頂峰，當時有數十萬美軍駐紮於此以對抗蘇聯。目前的設施包括巨大的拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地和蘭德斯圖（Landstuhl）醫院，兩者都被美軍用於支持在伊朗的戰爭，以及先前的伊拉克和阿富汗衝突。
五角大廈的決定意味著一個完整的旅將離開德國，原定於今年晚些時候部署的長程火力營也將被取消。在歐洲自行研發長程飛彈的同時，這支長程火力部隊原被視為對俄威懾的重要補充。
歐洲防務智庫EDINA指導員莫林（Christian Moelling）在社群平台X（舊稱推特）上寫道，美國在北約內部的長程火力「實際上處於壟斷地位」，「這就是為什麼這在作戰層面上比部隊人數減少更為嚴重的原因。」
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他們指出，美軍在歐洲的任何重大部署變動，均需經過國會及美國盟邦檢視和協調，並寫道：「我們期待戰爭部於未來幾天與數週內，就這項決定及其對美國嚇阻能力與跨大西洋安全的影響，和國會相關的監督委員會進行溝通。」
韋克爾和羅傑斯在聯合聲明中表示，即便北約盟國將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的5%，建立足以承擔傳統嚇阻的能力仍需時間，「在相關戰力尚未完全建立前，過早減少美國在歐洲的前線部署，恐將削弱威懾力，並向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發出錯誤訊號。」
川普宣布從德國撤軍超過5000人
美國國防部1日宣布將從其最大的歐洲基地德國撤軍，此時正值美伊戰爭分歧與關稅緊張局勢加劇，使得美歐關係進一步受壓。
美國總統川普2日在佛羅里達州被問及該計劃時，他告訴記者：「我們將大幅裁減，而且裁減人數會遠超過5000人。」
五角大廈表示，撤軍預計在未來6到12個月內完成。目前尚未說明哪些基地會受影響，也未透露部隊是返回美國，還是重新部署到歐洲其他地區或其他地方。
作為美國這項決定的一部分，拜登時代原定在德國部署一個配備「戰斧」（Tomahawk）長程飛彈營的計劃也已取消。這對柏林當局是一個打擊，因為德國一直積極推動此舉，將其視為對俄羅斯的強力威懾。
德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，局部撤軍是在意料之中，這將影響目前駐紮在德國的近40000名美軍。他說：「我們歐洲人必須為自己的安全承擔更多責任」，並補充道德國正透過擴充軍備、加速軍事採購和建設基礎設施走在「正確的道路上」。
川普早在第一任期就曾要求減少駐德美軍，並多次敦促歐洲自擔防衛。然而，在本週與德國總理梅茲（Friedrich Merz）發生爭執後，他加劇了這項威脅。梅茲此前曾對華盛頓在中東的退出戰略提出質疑。
美國在德國的軍事存在始於二戰後的佔領軍。冷戰期間的1960年代達到頂峰，當時有數十萬美軍駐紮於此以對抗蘇聯。目前的設施包括巨大的拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地和蘭德斯圖（Landstuhl）醫院，兩者都被美軍用於支持在伊朗的戰爭，以及先前的伊拉克和阿富汗衝突。
五角大廈的決定意味著一個完整的旅將離開德國，原定於今年晚些時候部署的長程火力營也將被取消。在歐洲自行研發長程飛彈的同時，這支長程火力部隊原被視為對俄威懾的重要補充。
歐洲防務智庫EDINA指導員莫林（Christian Moelling）在社群平台X（舊稱推特）上寫道，美國在北約內部的長程火力「實際上處於壟斷地位」，「這就是為什麼這在作戰層面上比部隊人數減少更為嚴重的原因。」