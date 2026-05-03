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▲陳盈潔（左）這幾年病情時好時壞。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

資深台語歌后陳盈潔因健康因素申請保外就醫逾2年，住院期間多次傳出烏龍死訊，狀況引起外界關心。好友、資深音樂人許常德昨（2）日在臉書上吐露陳盈潔的現況，表示：「有人問陳姐的狀況如何？上週差點要告別了。」許常德文中不僅感性喊話「可以放心飛翔了」，還提到將舉辦最後一次音樂會，強調內容不追思、不售票、不再為己、只為別人，讓許多人擔心陳盈潔的病況。許常德這幾年默默陪伴陳盈潔、提供金援，昨日他在臉書上發文提及對方現況，驚曝「上週差點要告別了」，不捨說在終點前希望舉辦一個最極簡的告別，將策劃一個很特別也很簡單的音樂會，透露這個告別音樂會不追思、不售票，若有捐款只給需要的幾位藝人的帳號，「我相信這會是陳姐最想要的告別，希望在最後的一次音樂會不再為己、只為別人」，至於確定的方式和時間策劃好會告訴大家。陳盈潔這幾年病情時好時壞，許常德認為「這個終點，其實在三年前就一直存在了，只是命運總有他的期表，而現在真的要到了，至於確切時間，命運還未揭曉。」此外，許常德也突然感性表示：「一切從簡的落幕，是最輕盈的落幕，這不是代為轉達的文字，是我和你的內心對話，可以放心飛翔了」，一字一句都讓人擔心陳盈潔身體狀況。陳盈潔2023年因涉教唆偽造有價證券案入獄，服刑期間身體倒下，腎衰竭併發敗血症保外就醫，一度住進加護病房，甚至傳出烏龍訃聞消息，這幾年躺病床治療的她，動向引發關切，而其摯友許常德守護在旁，並多次設法替陳盈潔籌備醫藥費。