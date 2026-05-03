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寶雅為什麼沒有24小時？台灣人狂許願、小編回應了

▲寶雅近年不斷積極展店，但有民眾不解為何不提供24小時營業服務，在網路上引發熱烈討論。（示意圖／記者陳雅雲攝）

敲碗寶雅開24小時！店員親揭現實：會發瘋

▲台灣知名美妝賣場「寶雅」近年來數量越來越多，更有許多占地大、方便停車的大門市。（圖／翻攝GoogleMaps）

強調店員每天都要應付各種不講理的奧客，第一線員工都曾遇過「快要發瘋」狀況，而人力短缺則是最現實問題，現今甚至廣設自助收銀支援，以減少人力支出

▲一名自稱是寶雅員工認為，以現行寶雅的經營模式與人力減少問題，讓24小時營業制度有一定困難。（圖／POYA寶雅臉書）

寶雅沒24小時卻賺更大！轉型改靠「1模式」營收創新高

轉型積極拓展美妝店型「POYA Beauty」專門店，強化美妝市場領先地位，店數比從2024年24%一路上升，2025年已達35%，外界預估今年其店數有望達總比42%，後年則有機會達到寶雅一半店數。

▲粉紅色招牌的「POYA Beauty」是美妝專門店型，所販售的美妝、保養品比起一般店型更多。（圖／Threads@poyabeauty）

營收與獲利皆創歷史單季新高，稅後純益9.90億元，年增達26.2％，顯現出寶雅轉型奏效，並靠著拉高美妝保養佔比取得顯著成效

連鎖美妝生活百貨寶雅（POYA）廣受台灣人喜愛，近年來更是不斷展店，店數已達471間門市，，預計將持續展店與成長。寶雅在台灣店數眾多，以寬敞舒適的購物環境和多元品項深受顧客喜愛，近年來甚至不斷展店，強攻美妝雜貨地位。貼文一出後，立刻有眾多台灣人留言支持「大半夜消費力更高，腦波比較弱，請寶雅認真考慮24小時」、「24小時開下去，最忙的單位是廁所」、「夜貓子的我超適合真的，為什麼不開晚上」、「我也想許願一間24小時的，半夜腦波最弱，一定大買特買」，據了解，寶雅（POYA）是台灣最大的連鎖生活美妝百貨專賣店，門市販售各式流行彩妝、保養品、日韓進口雜貨、生活日用品、休閒食品等，不僅適合女性顧客採購，也能滿足一般家庭日常需求。不過寶雅全台門市營業時間最晚只到晚上23時，並沒有像超商或小北百貨提供24小時不打烊服務。對於許多人敲碗寶雅推出24小時門市，寶雅店員則有不同看法。一名自稱是寶雅員工的留言區提到，表示以員工立場來看認為不太可行，該名寶雅店員更提到，寶雅的物流規模與超商不同，夜間進貨最多高達上百箱，司機半夜送貨非常辛苦，且這些龐大的貨量全都需要員工處理，「做為寶雅員工很辛苦，做寶雅的通常都是半工半讀或者有家庭小孩的，大家都要有時間陪伴家人、朋友，如果開了24小時可能有需要非常多半夜不睡覺的人去做了」。事實上，寶雅雖然沒有24小時營業制度，，讓消費者從早到晚都能逛寶雅，甚至不定時推出優惠與打折，吸引眾多顧客消費。此外，寶雅採取強勢的「瘋狂展店」策略，截至2026年2月底，全台已有高達471間門市，預計在今年達成520間店目標，2027年達580店，並朝2028年620店邁進。寶雅除了擴大規模經營，近年也不斷進行門市改裝規劃，根據寶雅於4月27日公布的第一季財報顯示，其，交出漂亮的成績單！