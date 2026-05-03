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為解決台灣護理人員人力短缺問題，行政院長卓榮泰日前透露，已兩度請託考試院院長與考選部長降低護理師考試難度，但引發護理團體強烈反彈。護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴痛批，「我們不支持題目變簡單！」此舉對病人安全構成重大危害，解決問題本時應是透過改善薪資與職場環境來留住護理人員，而非放寬考試標準。 對此，卓榮泰今（3）日出席活動時澄清，這個是斷章取義，當天在活動當中舉了非常多的例子，包括這個考題的「合理檢討」、「十二項護理人員的整備計劃」，「我們對於護理同仁的尊重、感謝，是從以前到現在而且會持續下去的。」面對護理界批評，卓榮泰還原當天說法表示，從2024年開始，對於三班護病比給予護理人員直接獎勵，以及對於達標醫院的獎勵，還有最後很多新的措施，包括新的、新手的這個培育的計劃。另外還有住院整合計劃等等，這是一整套的規劃。至於考試的部分，也已把考試從兩次增加為三次，這不只是次數的增加，而是考題的「合理檢討」。去年的護理師的考用已經錄取了8009人，這已經在進行當中的，也日趨合理。卓榮泰再次強調，政府絕對不會去降低所有護理人員的專業的知識。同時，政府有新手的陪伴計劃，會讓所有的護理人員在更充沛的人手之下去做更多的服務，而且現在還有「護佐」制度，會有適度的分工。這是一整套的，不要從中間只取一段，而且不提它的前提。政府對於護理同仁的尊重、感謝，是從以前到現在而且會持續下去的。很謝謝護理界各位在長期的努力，政府一定會做出更合理的一個方式。