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▲朱孝天（如圖）近期參與由中國浙江衛視打造的演技競技綜藝節目《無限超越班》，被搭配的演員蘇棋搭擋暴打。（圖／翻攝自微博）

▲朱孝天（如圖）近期參與由中國浙江衛視打造的演技競技綜藝節目《無限超越班》，被搭配的演員蘇棋暴打，他直言感受到一股殺氣。（圖／翻攝自微博）

▲朱孝天在中國浙江衛視打造的演技競技綜藝節目《無限超越班》被蘇棋打到縮在地上。（圖／翻攝自微博）

由中國浙江衛視打造的演技競技綜藝節目《無限超越班》近日話題不斷，來賓有昔日在《流星花園》演出F4成員之一的朱孝天，慘遭搭檔演員蘇棋拿起木棍一陣暴打，朱孝天當場表情痛苦錯愕，心想：「她是來真的？」最後在鏡頭前受訪時大喊：「我要回家了！」逼真程度引發中國觀眾對節目安全性的激烈討論。事件始於4月18日播出的節目中。根據「荒島求生」的設定，朱孝天與蘇棋需爭奪唯一的逃生機會。就在兩人拉扯之際，蘇棋突然情緒爆發，抄起道具木棒猛力擊向朱孝天後腦。毫無防備的朱孝天瞬間僵立，事後他坦言那刻「真的感覺到殺氣」，並稱這是演戲多年來，「第一次感覺有人真的要殺了我」。而在5月2日的最新進展中，兩人再度復刻電影《我不是藥神》經典橋段，蘇棋飾演的「黃毛」再度對朱孝天上演拳腳相向、木棍追打的激烈打戲。節目組雖以此打造「專屬打戲搭子」概念，但朱孝天縮在椅子角落被動挨打的畫面，讓不少粉絲看得心驚膽跳，紛紛質疑：「難道演戲真的要搏命嗎？」隨著話題延燒，「朱孝天買保險了嗎」成為微博熱搜關鍵字。而針對蘇棋的行為，評價則呈現兩極。支持者稱讚兩人貢獻了「8D痛感演技」，認為朱孝天的本能驚恐與蘇棋的爆發力，把人性陰暗面演繹得淋漓盡致；批評者則認為，蘇棋的行為「失控且不專業」，認為頭部是高風險部位，節目組未安排預演或護具，涉嫌違反安全保障義務。令人意外的是，朱孝天雖在節目中頻頻挨打，卻意外重塑了公眾形象。先前因F4合體風波受阻的他，此次為了節目帶病減重30斤，挨打後不僅未追究責任，還能幽默化解。截至5月3日，朱孝天沒有對此追究，而節目組則尚未針對安全防護規範做出具體回應。有粉絲呼籲，綜藝節目應明確即興表演的安全邊界，配備醫療人員並賦予導師中斷危險表演的權利，避免把真實傷害作為宣傳噱頭。