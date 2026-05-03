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為了慶祝《哈利波特》電影系列上映25週年，知名遊戲平台 Epic Games 祭出了令玩家振奮的限時免費活動，原價新台幣1690元的3A級角色扮演大作，Epic Games 本次特別與 Warner Bros. Games 合作推出這項慶祝專案，與平台每周的例行限免活動不同，這次的免費領取時間相對較短，僅限於這個周末期間，玩家只要在截止時間前登入 Epic Games 帳號並完成領取入庫，即可永久保存遊戲，並能隨時透過啟動器安裝遊玩。《霍格華茲的傳承》是一款以《哈利波特》系列書籍世界觀為背景的沉浸式開放世界動作角色扮演遊戲，時間設定在1800年代的全新時間線與原創劇情，玩家化身為一名掌握古老秘密關鍵的霍格華茲學生，在無縫探索霍格華茲城堡、活米村與禁忌森林等經典場景的同時，逐步揭開可能威脅魔法世界的巨大危機。《霍格華茲的傳承》2023年在上市兩周就賣出超過1200萬套，全球銷售金額衝破8.5億美元（約258億台幣），短時間就登上華納兄弟遊戲（Warner Bros. Games）作品中的第一名，至今仍是魔法主題遊戲的高標。除了本體遊戲限時免費之外，相關的擴充內容也迎來了大幅度的折扣優惠。《霍格華茲的傳承》的 DLC「黑魔法包」在活動期間同步推出了六折特價，從原本的新台幣455元調降至182元，內容包含了專屬的載具、裝飾品組合包以及戰鬥競技場。