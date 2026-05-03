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台中市社區治安隱憂「黑牌保全」亂象，市議員周永鴻指出，業者利用法律漏洞，市面上許多不肖業者利用「物業管理員」職稱規避保全業法審查，導致未具合法資格的「黑牌保全」低價搶市，甚至發生性犯罪前科者藏身社區擔任保全之亂象。他痛批「合法的被管、非法的沒人管」，要求警方拿出執法決心，落實實地稽查。對此，警察局長吳敬田承諾，未來接獲檢舉將落實現地訪查。周永鴻指出，保全公會全國聯合會4月17日發表嚴正聲明，直指市場不肖公司主導「黑牌保全」用低價搶案、規避勞健保及稅務責任，公會多次向主管機關檢具違規事證、建請聯合稽查，行政流程卻停留在公文往返，遲未見具體查處成果。合法業者扛起4,000萬資本額、強制責任保險、人員警察局審查、15%稅率等所有合規成本，不受規範的非法業者卻低價搶市，造成「合法的被管、非法的沒人管」的不合理現象。周永鴻進一步分析，「黑牌保全」常見的三種規避型態；一、公司以「管理顧問」或「樓管」名義運作，實則執行保全業務卻無執照。二、物業公司誘導社區管委會採「自聘保全」模式，將所有法律與合規風險轉嫁給管委會。三、聘用領取「現金班」的短期人員，流動性極高且完全不送警察局審查。他舉出外縣市驚悚案例，一名性侵前科犯曾隱身社區擔任夜班保全，儘管警方主動發函預警，業者卻以該員職稱為「物業管理員」而非保全為由，規避保全業法規範，最終導致該員於任職期間再次犯案，顯見審查機制形同虛設。周永鴻強調，「保全業法」中第13條、16條及18條已提供警察局隨時檢查、裁罰50萬元及勒令歇業等完整執法工具。他直言，法律完備與否並非重點，關鍵在於警察局的「執法決心」，不應僅以公文往返的「紙上作業」應對，必須實地稽查才能落實裁處。周永鴻正式要求，警察局應即刻與主管物管公司的都發局住宅發展工程處，以及主管勞動權益的勞工局，建立「不定期聯合稽查機制」，針對疑似違規之物業公司進行突擊檢查，徹底堵死黑牌保全的生存空間，保障市民居住安全。