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總統賴清德原定在4月22至26日前往非洲友邦史瓦帝尼訪問，不過因中共施壓史國周邊國家拒絕開放飛航許可，導致無法成行。總統賴清德昨日晚間在臉書宣布突破封鎖，抵達友邦史瓦帝尼展開訪問。曾擔任馬英九總統任內出訪專機機師的北市議員張志豪今（3）日表示，賴清德應該也是搭史瓦帝尼總統的專機返台。新黨市議員侯漢廷今日在北市議會舉行新書發表會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨創黨主席柯文哲、新黨主席吳成典、國民黨前主席洪秀柱、北市議員林珍羽、張志豪、耿葳、柳采葳、楊植斗等都出席。針對賴清德搭史瓦帝尼專機密訪非洲，張志豪受訪表示，這架飛機好像是從以前華航退役之後，轉賣給史瓦帝尼的，飛安方面是不是都有特別留意，這部分可能還是要請總統府再進一步說明，包括整體飛安評估，以及元首的維安措施，是不是都有做到完善，這些都需要由總統府來對外說明。針對賴清德搭乘史瓦帝尼專機出訪，機師為外籍機師，張志豪說，在他自己執飛的兩次總統專機任務，都是由本國籍機師來執行，在其他總統專機任務中，他也沒有聽說過有外籍機師來執飛的情況。媒體問在飛行過程中，通常會跟國內指揮系統保持即時連線嗎？這次是搭史瓦帝尼專機，會不會有國安空窗的疑慮？張志豪說，先講民航機的部分。大家可能要了解，真正中華民國空軍的總統專機，其實是一架波音737-800，停在松山機場，但它是小型飛機，航程有限，所以元首出國訪問時，通常還是會跟航空公司，比如華航或長榮，採取包機的方式。民航機在通訊上，大多是使用ACARS（飛機通信尋址與報告系統）或衛星電話，這些算是基本的通訊工具，民航機本身並沒有軍用等級的加密系統。張志豪說，在飛機上，國安單位通常會自行攜帶衛星電話，來跟相關單位與人員做通信。這部分其實不在民航體系的保障範圍內。雖然衛星電話也有一定程度的加密，但還是沒辦法完全保障國安狀況被注意到。史瓦帝尼總統專機前身為華航空巴A340，張志豪說，這架飛機賣給史瓦帝尼之後，後續的維修與保養，是由他們自己決定。他們可以選擇飛機回台灣，由華航維修，也可以在附近國家，或用他們自己的維修體系來處理，不一定一定要回台灣。「不過以我印象，A340在華航服役期間，整體飛安紀錄是還不錯的。」媒體問去程是搭乘史瓦帝尼專機，回程會不會也是同樣方式？張志豪表示，如果是用這樣的方式過去，那回來應該也是用同樣方式，會比較順利。但他們沒有實際參與計畫，也沒辦法確定。媒體追問飛行計畫上，會不會標註乘客身分？張志豪說，一般來說，飛行計畫上是不會寫乘客姓名的，只會寫機組員名單，乘客名單只有航空公司與機組員知道。飛行計畫主要是給航管使用，內容不會包含乘客資訊。乘客名單通常只有航空公司或包機單位掌握。